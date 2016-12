Champagne Goût De Diamants, per un Capodanno al Top!

Il capodanno perfetto: solo con lo Champagne Goût De Diamants

Se si può brindare con stile, perché non farlo? Magari con lo Champagne Goût de Diamants, proveniente dal vigneto di Chapuy a Oger, in Francia. Questo nettare è diventato uno dei migliori al mondo, grazie alla sua eccezionale qualità e alla grandi varietà prodotte: Brut Diamond, Vintage Diamond, Blanc de Blancs Diamond, Rose Exquisite.

Chi non ama le bollicine? Solleticano il palato e ti rendono un po’ euforico. Ancora prima di decidere cosa fare a capodanno, se uscire o starsene a casa, tutti sanno che a mezzanotte brinderanno al nuovo anno con un ottimo spumante o addirittura con uno champagne straordinario.

Ma può uno champagne, così prestigioso, acquistare ancora più eleganza e unicità? La risposta è sì se la bottiglia che lo contiene è stata ideata dal famoso Designer del lusso Alexander Amosu.

Questo autentico genio ha accettato la sfida di un cliente particolarmente estroso. E così è nata la bottiglia di Champagne Goût de Diamants, un involucro davvero esclusivo con una placca in oro bianco massiccio da 18 carati che ricorda la S di Superman, dove al centro è stato posizionato un diamante da 19 carati. Ma non è finita qui, perché anche l’ etichetta è composta da oro massiccio, lavorata e incisa a mano con il nome del cliente.

Costo dell’ operazione? Ben 1,4 milioni di euro: tanto ha dovuto sborsare questa persona per una vera e propria opera d’ arte. Soldi ben spesi, se si considera l’ autenticità dello Champagne Goût de Diamants e l’originalità della sua bottiglia.

Il nuovo anno si avvicina cari signori, perciò la domanda è una sola: Sceglierete di brindare con un comune spumante o con un più aristocratico Champagne?