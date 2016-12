A Natale: sorprese e benessere firmate Estetica Evolution

A Natale regala bellezza e benessere firmate Estetica Evolution

Estetica Evolution è il centro altamente specializzato, presente a Rimini, che da oltre 30 anni si impegna a soddisfare le esigenze sempre crescenti della clientela femminile e maschile. Con l’aiuto di cosmesi al top nel mercato e una particolare attenzione all’innovazione tecnologica del settore estetico, il centro offre un’ampia gamma di trattamenti in grado di risolvere diversi inestetismi per ogni fascia di età.

Uno dei trattamenti di punta di Estetica Evolution è IPC Method Face, un processo in grado di ridurre visibilmente i segni del tempo, con effetti rapidi e duraturi. A questo si affianca IPC Method Body, che si avvale dell’azione combinata di specifici trattamenti, abbinati ad un’alimentazione sana e controllata, oltre alla presenza di una nutrizionista per garantire risultati certi.

E’ dicembre è anche da Estetica Evolution si respira aria di festa. Quest’anno troverete tante pillole di relax e bellezza per un regalo speciale o semplicemente per concedervi un momento magico di emozioni sensoriali. Ecco alcune proposte:

Luxury day: massaggio rilassante con oli caldi su un lettino ad acqua e cromoterapia, più un massaggio viso con fiale di vitamine.

Comfort sensation: peeling con sali del Mar Morto e oli essenziali; un avvolgente bagno nell’idromassaggio e un massaggio drenante.

Trattamento antiage: trattamento viso in grado di contrastare i segni del tempo per donare tonicità e compattezza alla pelle.

Make up 2017: una consulenza personalizzata per il tuo look di San Silvestro. Il tutto firmato BABOR.

Estetica Evolution augura a tutti voi un felice Natale e vi aspetta nel nuovo anno con appuntamento importante. Sabato 28 gennaio 2017 il centro organizza una giornata a porte aperte dedicata a chiunque voglia prendersi cura del proprio corpo.

Per informazioni o prenotazioni contattate il numero 0541-390532 o recatevi direttamente a Rimini, in Via Tripoli,227.