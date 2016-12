Oroscopo 2017: le curiosità astrali del nuovo anno

Curiosità Astrali: uno sguardo verso l’oroscopo 2017

Oroscopo 2017: L’Astrologa Paola Canossa racconta a TopLook le curiosità astrali del nuovo anno

I transiti più importanti che caratterizzano l’Oroscopo 2017 per tutti i segni zodiacali sono rappresentati dalla sosta di Giove in Bilancia e Saturno in Sagittario finalmente in buon aspetto tra di loro. Cosa significa? Che bisogna cercare nel nuovo anno, un giusto equilibrio verso il confronto e verso il dialogo.

Giove in Bilancia, il segno della giustizia, porta verso il cambiamento di rotta, quei rapporti oramai stanchi, arrivati oramai alla parola fine. Mentre per quei rapporti che ancora “galleggiano”, è presente l’eventuale desiderio di salvare l’amore di coppia.

Così, di conseguenza, nasce il vivo desiderio o di partire con nuovi rapporti su nuove basi oppure, per le storie che si trascinano, curare meglio quei rapporti, facendoli divenire più costruttivi di base e meno violenti. Questo perché nel 2016, tutte le persone hanno avuto un modo molto difficile e molto duro di comunicare. Quanto è accaduto, ha coinvolto l’asse mobile e i segni dei Gemelli, della Vergine, del Sagittario e dei Pesci, sono stati così penalizzati con forti tensioni e blocchi.

Saturno, come dico sempre, invita alla pulizia, a lasciare alle spalle ciò che oramai è inutile e iniziare a vedere una nuova realtà. Il pianeta degli anelli invita alla costruzione di nuove situazioni.

Oroscopo 2017: come sarà l’anno nuovo per tutti i segni zodiacali?

Il 2017, per tutti i segni zodiacali, è un anno progettuale, più costruttivo, contornato da nuovi interessi ai quali prima, non si dava peso. Il nuovo anno è orientato verso i cambiamenti lavorativi, verso un’evoluzione personale per tutti. Ognuno avrà il proprio settore in cui evolvere!

L’Ariete e il Cancro devono capire l’importanza dei propri obblighi, valutandoli anche con occhi diversi, ma nel frattempo è d’obbligo un cambiamento interiore. Il Toro, prende respiro, così come i Gemelli che devono capire che possono anche imparare a conoscere le persone, sapendole ascoltare.

Bene l’Acquario che evolve anche interiormente. Il Capricorno, continua il suo difficile percorso con soluzioni, ma il cammino è ancora lungo. La Vergine può muoversi molto meglio durante l’anno nuovo. Bene il Sagittario che può avere soddisfazioni lavorative anche all’estero. E bene il Leone che nel proprio elenco delle priorità, vede compresa anche quelle dell’amore e della trasgressione.

La Bilancia è in cerca di una propria giustizia che comunque troverà risposte, anche se sa solo il diretto interessato, di cosa si tratta. Lo Scorpione è in piena evoluzione, ma il risultato maggiore, sarà da ottobre in poi. I Pesci, dopo un anno non semplice, hanno ripreso il cammino verso il cambiamento certo.

Paola Canossa



