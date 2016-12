A San Marino apre N°GAGE: The Start of a New Trend

A San Marino il nuovo punto vendita di abbigliamento per lui e per lei

Apre a San Marino N°Gage, la nuova realtà di filati per maglieria. Rossana Riminucci, giovane proprietaria del negozio, vi accompagnerà in un viaggio all’interno del luxury style, grazie ad un’inconfondibile fusione tra materia e colore.

Ma partiamo dal nome. Non tutti forse sapete che “N°Gage”, dal vocabolario inglese, significa “leggerezza della tessitura”. “Gage” o “gauge” indica il calibro del telaio, cioè il grado di finezza della macchina espressa in pollici.

La scelta del filato in questo caso è il cashmere, una fibra tessile naturale e molto rara, alla base di un prodotto di qualità. Raffinato, prezioso e senza tempo.

Soffice e pregiato, il cashmere è un filato bello da vedere e piacevole da indossare. Il colore, elemento essenziale, lo esalta alla perfezione donandogli massima espressione di qualità e prestigio nel panorama delle produzioni internazionali.

La storia dell’azienda comincia nel 1964 e continua fino ad oggi, per ben tre generazioni. Negli anni però, la filosofia del brand resta invariata: know how e passione per bellezza e perfezione, attraverso prodotti 100% Made in Italy, di altissima qualità e interamente realizzati a mano.

N°Gage offre un servizio estremamente curato e completo, alla ricerca di capi preziosi, prodotti e tessuti unici, rifiniti a regola d’arte.

N°Gage

info@nogage.it

Via III Settembre, 228

Dogana di San Marino­