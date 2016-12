Ma un viaggio alla scoperta della Colombia non può escludere Cartagena de Indias , meglio conosciuta come la Perla dei Caraibi. Uno splendido villaggio di pescatori sulla costa caraibica le cui spiagge di El Laguito e Bocagrande, sono ad oggi i più grandi centri turistici del settore.

“ Colombia: Realismo Magico ” è l’espressione perfetta per descrivere le sensazioni suscitate da questa terra che permette di provare qualcosa di unico, magico e soprannaturale, in un Paese ancora tutto da scoprire.