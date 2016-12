Un viaggio tra le 10 case più isolate del mondo

Iniziamo un viaggio tra le 10 case più isolate del mondo. Un viaggio alla ricerca di costruzioni di legno bianco in bilico su strapiombi. Abitazioni costruite a mano in mezzo a verdi discese, o moderne palafitte adagiate precariamente su un masso in mezzo all’acqua. Queste immagini sono testimonianza di costruzioni fuori dall’ordinario. Case quasi uscite da un sogno, ma che sono più reali che mai.

Arnastapi è un piccolo villaggio di pescatori nell’estremo ovest dell’Islanda famoso per il suo Monastero di Helgafell. Qui una casa di tre piani sorge proprio a ridosso della scogliera.

Spostandoci in Norvegia ecco una tipica costruzione nordica in legno rosso che si affaccia su un’infinita distesa ghiacciata.

Mountain Meadows, nello Utah, è invece un’area sulla quale ha avuto luogo un terribile massacro nel 1857 causato da una frangia estremista di mormoni. I più credenti e superstiziosi credono che qui dimorino ancora le anime dei suoi caduti.

Siete alla ricerca della pace interiore? La troverete nell’Holmur Reykjanes, in Islanda, una vecchia chiesa con annessa la casa del pastore. Mentre in Galles una piccola abitazione col tetto coperto d’erba vi porterà alla mente il villaggio descritto nel romanzo “Lo Hobbit”.

La casa sul masso di Bajina in Serbia è la più famosa le 10 case più isolate del mondo, proprio perché costituisce un paradosso e raro esempio di equilibrio architettonico. Si trova alle spalle dei monti Tara, su una roccia, in mezzo alle acque.

Il nostro viaggio tra le 10 case più isolate del mondo è un percorso tra i colori dell’Alberta in Canada. Qui una struttura di legno domina una collina di erba dorata. Nelle Farøe Islands, arcipelago danese tra la Norvegia e l’oceano Atlantico, ci ritroveremo dispersi ai margini del mondo conosciuto. A sud dell’Australia, lungo la Barrier Highway, in un vecchio deposito per il grano, ci “immergeremo” in un dipinto ad olio di Vincent Van Gogh.

Torneremo poi in Europa. In Ungheria un’accogliente abitazione con ogni confort e una piccola cantina ad uso personale ci farà rilassare immersi nel verde dei vigneti.