L’India di Qing’s Things: un viaggio tra magia e realtà

“L’India non è una promessa, è un richiamo.” (Edward Morgan Forster) C’era una volta una coppia di giovani che girava il mondo alla ricerca di tessuti preziosi e materie prime di qualità. I loro nomi sono Ermira e Mirco, attualmente proprietari di Qing’s Things, l’esclusivo punto vendita sul Monte Titano.

Oggi vi racconteremo una piccola parte della loro favola. Vi parleremo di un viaggio, un’avventura, una ricerca, che ha condotto i ragazzi in un luogo magico e lontano, là dove i tessuti hanno un’anima.

La meta finale del loro viaggio è l’India, un stato tanto grande quanto misterioso, che ha guidato i ragazzi sulle tracce della “Pashmina”, la lana di una rara capra, nativa di questo Paese.

La ricerca ha condotto Ermira e Mirco sull’Himalaya, la catena montuosa che culla le montagne più alte della terra. Un vero paradiso terrestre, in cui è facile toccare il cielo con un dito. Nel punto più settentrionale c’è uno stato chiamato Jammu e Kashmir, il secondo luogo al mondo più freddo dopo la Siberia, in cui vivono le capre a temperature inferiori ai 60 gradi centigradi.

Qui, artigiani locali, producono a mano le “Pashmine”, occupandosi scrupolosamente di tutto il processo: dalla rasatura dell’animale fino alla tramatura dei filati, per produrre un capo leggero, morbido, caldo, unico.

Ma non è tutto. I ragazzi hanno proseguito il loro viaggio alla scoperta della seta indiana, famosa in tutto il mondo per la sua brillantezza. Un tuffo all’interno dei colori, dei disegni e delle sfumature della seta per portare in Italia l’eccellenza del comparto tessile.

Ora, da Qing’s Things, vi aspetta il frutto di questa appassionante ricerca declinato in pashmine, tessuti e capi d’abbigliamento che raccontano una storia, un amore, un sentimento.. tutto da indossare.

Qing’s Things

Via Ottava Gualdaria, 17

Domagnano di San Marino.