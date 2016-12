Una nuova LUCE per i gioielli di Daniela Moretti

E come molte volte dico io “la semplicità è quel poco che è in grado di colpire tanto” e Daniela Moretti con la sua semplicità è riuscita a colpire i cuori delle amanti del buongusto e della ricercatezza, creata dalla manifattura italiana ed esclusiva,, e dall’utilizzo di materiali di pregio.

Però, prima della chiusura di quest’anno, decide di creare e presentare al grande pubblico una nuova linea di gioielli ed accessori moda, dedicata all’universo maschile, fatta di nuovi materiali e nuovi tagli ricercati e sempre fashion e … la chicca che coronerà questo 2016 sarà “LUCE” (creato in collaborazione con la sottoscritta): una collana personalizzata e ricca di dettagli unici ed esclusivi che renderà l’outfit di tutte le donne più esigenti, chic e semplicemente raffinato, un regalo ideale per questo Natale e più unico che raro!

Per lei, questo 2016 è stato ricco di successi e di nuove conoscenze, che le hanno aperto le porte in una realtà ricca di femminilità, luce e spettacolo.

In poco meno di un anno la creatrice di gioielli Daniela Moretti è stata in grado di bruciare le tappe, facendosi apprezzare non solo dagli addetti ai lavori, ma anche dal grande pubblico che ha riscoperto grazie a lei il senso profondo dell’artigianalità.