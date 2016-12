Varici: Prevenzione e cura

E’ consigliabile inoltre integrare nella dieta anche semi di lino e/o di psillio e ridurre il consumo di patate, amidi o prodotti che hanno un’azione astringente come il cioccolato. Non eccedete con le spezie e cibi che aumentano il colesterolo LDL. Fondamentale è lo sport.

Sì a frutta secca, cibi integrali, tuorlo d’uovo, nespole, porro, asparago e integratori alimentare a base di Manganese e Cobalto. Cuocere i cibi in modo semplice: alla piastra, in padella, al forno limitando le fritture. Bere molta acqua e tisane,magari a base di ortica o betulla.