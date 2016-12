Per l’uomo, cinquanta sfumature di Blazer. I migliori modelli per l’inverno

In lana o cashmere, slim fit, mono o doppio petto. La “gray jacket” o blazer che dir sì voglia, si conferma uno dei must-have della stagione fredda.

Questo inverno sarà caldo, caldissimo. Ma senza ingombri e pesantezze di troppo. La ricerca e l’innovazione degli ultimi anni infatti, garantiscono tessuti ad alta prestazione termica, senza che ciò penalizzi l’estetica.

Per questo autunno-inverno 2016/17, grande ritorno del blazer grigio, il capospalla elegante e raffinato, must-have in ogni guardaroba maschile. Declinata in lana o cashmere, realizzata con una vestibilità slim fit, a mono o doppio petto, la grey jacket, così amano chiamarla gli americani della East Coast, amanti dell’elegant style, è la scelta giusta per sfoggiare un look alla moda, in ogni momento della giornata.

Formale per l’ufficio, con camicia e cravatta. Casual chic, con maglia e foulard, per l’aperitivo con gli amici. Ecco qualche modello presentato sulle passerelle più cool del mondo.

Si parte con la giacca destrutturata firmata Emporio Armani, passando per il doppio petto dal profumo anni 80 griffato Saint Laurent, fino alle versioni shabby chic proposte da Prada e Lanvin. Se invece, preferite il blazer American style, c’è il modello di Polo Ralph Lauren che farà sicuramente per voi. Mentre, per chi ama osare, l’ideale è la giacca di Alexander McQueen, con farfalle noir ricamate.

Infine, un inno al tailleur e alla sartorialità Made In Italy, grazie all’eleganza raffinata delle giacche di Santaniello, Brioni e Boglioli.

Comfort, calore, morbidezza e leggerezza: queste le parole chiave per l’uomo che non rinuncia ad eleganza, stile e comodità, anche durante la stagione fredda.