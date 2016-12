Party Style 2016: i migliori abiti per le feste

Brindare? Si, ma con eleganza. Ecco i migliori abiti per le feste 2016

Dicembre è un mese ricco di occasioni mondane tra brindisi e auguri e gli abiti per le feste sono sempre ad alto tasso di glamour. Bordure in pizzo, trasparenze audaci, rifiniture pregiate, bagliori metallici. Ogni singolo dettaglio concorre a rendere unici gli abiti da sera, valorizzandone i tessuti preziosi e i tagli sensuali.

Protagonista sulle passerelle degli abiti per le feste è il velluto, tessuto chic e regale, ideale per abiti ma anche per giacche, cappotti e accessori. Giorgio Armani lo propone in total black e spesso abbinato ad inserti trasparenti, pizzo o frange.

L’alta moda di Valentino si ispira all’epoca di Shakespeare: grande lusso nei tessuti, linee austere e dettagli principeschi, come la cappa in ermellino e le gonne in piume di pavone. Le trasparenze di Blumarine invece, sono sapientemente mitigate da applicazioni di fiori in colori sgargianti o da intarsi di tessuto e bordi in visone.

Eleganza ricercata e forme sinuose nelle proposte di Dolce e Gabbana: abiti per le feste a sirena in pizzo nero o in raso rosso , oppure a bustier in taffettà di seta con preziose applicazioni in argento. Capi senza tempo che uniscono estetica mediterranea e tradizione artigianale.

Per un look più giovane ma non meno elegante, Versace propone mini dress a tinte pastello o fluo con inserti di paillettes e Twin Set esalta il candore del pizzo bianco per l’abitino a balze e il bustino da indossare sotto al completo pantalone.

Che sia mini o long dress, l’imperativo delle prossime serate è scintillare: lustrini e paillettes fanno subito festa e le proposte per questa stagione non sono certo povere di bagliori.

A cominciare dall’abito Dolce e Gabbana per chi vuole osare oro e tulle, passando per il top in strass multicolor di Blumarine, fino al trionfo di fiori e paillettes visto da Burberry.