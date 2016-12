Cenerentola al ballo: le scarpe per le feste di fine anno

Glitter, tacco a spillo o raffinate ballerine, impreziosite da pietre, piume o pelliccia: parliamo delle scarpe per le feste, quei modelli importanti e scintillanti da sfoggiare principalmente in occasione delle festività natalizie ma anche, perché no, durante l’anno ogni volta che l’occasione richiede un look brillante.

Come per l’abbigliamento, l’eleganza del velluto è il materiale di tendenza anche per le scarpe dell’inverno 2017: le ballerine rosa con inserto glitter sul tallone di Mia Moltrasio sembrano uscire da una fiaba, così come quelle con laccetti alla caviglia di Jimmy Choo.

Sue anche le decolleté alte con cinturini sul collo del piede e i sandali chiusi da laccetti intrecciati. Velluto declinato in vari colori per le Mary Jane di Gianvito Rossi, con tacco alto e grosso, e quelle di Etro. Alberta Ferretti propone lo stesso tessuto per gli stivaletti ricamati con tacchi sottilissimi.

Sembrano pensate per moderne Cenerentole le Mary Jane di Gucci, con dettagli preziosi come perle, cristalli e inserti in rettile, e le scarpette scintillanti di Dolce e Gabbana, vero trionfo di glitter, swarovsky e fiori applicati di tanti colori.

Le fashioniste che non temono le basse temperature possono osare un sandalo con tacco a spillo, una delle novità della moda autunno/inverno 2016/17: sensualità assicurata con quello in camoscio decorato in pizzo e jais di DSquared2, e con quello di Elie Saab con nappine alla caviglia.

Per chi ha paura del freddo invece, la soluzione è molto cool: indossare i sandali con calze e calzettoni come hanno proposto in passerella Prada, Rochas e tanti shoes designers.

Philipp Plein e Michael Kors aggiungono ai sandali dettagli in pelliccia rendendoli, se non caldi, almeno in apparenza più invernali.

Buone Feste a tutti!