Il ruolo dell’ influencer ai nostri giorni: chi fa apparire le cose!

La figura dell’ influencer o visual o blogger sta prendendo piede anche in Italia, ormai da qualche anno. L’ influencer è una persona che ha creato attorno a se una comunità di persone, piccola o grande che sia. Questa risulterà influente e affidabile se avrà costruito una reputazione verticale su un determinato argomento.

E’ chi fa succedere le cose!

Ormai oltre il 60% dei professionisti della comunicazione e del marketing sviluppano rapporti con queste figure per affrontare al meglio le tendenze e i punti di vista del cliente comune.

Le aziende ritengono che le azioni degli influencer siano efficaci ed aiutino ad aumentare il fatturato.

Per ottenere dei risultati immediati ed efficaci, secondo la sottoscritta ed anche autorevoli pareri del settore,è necessario tener presente dei punti fondamentali:

Scegliere l’influencer secondo la propria professionalità e capacità di comunicare. (Eco) Attirare l’attenzione con dei prodotti di punta. (Esposizione) Valutare la reattività sui social. (Partecipazione)

Attenzione!! Non è importante il numero di seguaci (followers) che si contano sui blog, pagina o profilo, ma il risultato che esso produce (molti pagano per ottenere un numero elevato di like!).

La loro peculiarità è quella di riuscire ad individuare le attitudini più comuni con poco sforzo. Cioè quello che la maggior parte dell’utente vuole.

La tutor flowers, la personal shopper, la visual design, la travel & style blogger, usano un linguaggio forbito ma allo stesso tempo semplice e diretto.

Alla fine è il risultato quello che conta e la capacità di lanciare il prodotto nel minor tempo possibile. Sono recettivi con chi gli permette di migliorare la qualità dei contenuti, pensando, però, anche al budget a disposizione.

Per concludere, chi investe in influencer e nelle figure ad esse collegate, investe in un profitto sicuro, parola di blogger.

Operazione garantita!

Maria Lucia Bitetto