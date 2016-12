Capodanno 2017: Potenza saluta il 2016 da Piazza Prefettura

(Vuoi assistere all’evento dalla redazione Potentina che si affaccia su Piazza Prefettura? La gazzetta del Mezzogiorno mette a disposizione la propria redazione. Per partecipare è semplice e divertente: scrivete una frase di auguri, non più di 60 parole e inviatela a redazione.potenza@gazzettamezzogiorno.it entro il 29 dicembre, nella e mail scrivete il vostro numero di telefono per essere contattati e buona fortuna!)

Quel famoso orologio che per anni è rimasto fermo alle ore 19.35, momento in cui il terremoto del 23 novembre 1980 colpì la zona dell’Irpinia, quest’anno scoccherà la mezzanotte del nuovo anno e sarà l’orologio più seguito del mondo!