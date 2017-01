Lamborghini Aventador S: 4 capolavori di ingegneria

Lamborghini Aventador S: il nuovo e più elevato punto di riferimento per le supersportive

La Lamborghini Aventador S, nuova supersportiva presentata dalla Casa di Sant’Agata Bolognese e che farà il suo debutto ufficiale in occasione del Salone dell’Auto di Detroit 2017 (8-22 gennaio) racchiude in se ben quattro capolavori di Ingegneria. Oltre a una guida emozionale amplificata dalle 4 ruote motrici, presenta infatti nuove sospensioni attive, un innovativo sistema a 4 ruote sterzanti e una nuova modalità di guida EGO.

Lamborghini Aventador S : il design

Inconfondibilmente Aventador. Il design della nuova supersportiva è stato pensato all’insegna massima efficienza aerodinamica pur integrando alcuni elementi iconici del passato. Ne sono un esempio le linee dei passaruota che ricordano quelle della Lamborghini Countach. Il telaio è la classica monoscocca in fibra di carbonio, rigida ma leggerissima, che consente di mantenere un peso a secco totale di soli 1.575 kg.

La Lamborghini Aventador S ha però un frontale più aggressivo e uno splitter anteriore più lungo per deviare il flusso d’aria in modo da ottenre migliore efficienza aerodinamica e un maggiore raffreddamento di motore e radiatori. Due convogliatori d’aria ai lati del paraurti anteriore riducono l’interferenza aerodinamica dei pneumatici anteriori e ottimizzano il flusso di scia verso il radiatore posteriore.

Il posteriore è dominato da un diffusore nero, disponibile in carbonio a richiesta, e caratterizzato da una serie di alette verticali che amplificano gli effetti del flusso d’aria e generano deportanza. Sul paraurti risaltano i tre terminali del nuovo sistema di scarico. L’alettone posteriore attivo è regolabile in tre diverse inclinazioni, in base a velocità e modalità di guida selezionata.

Lamborghini Aventador S : il concetto di controllo totale.

Un miglior controllo laterale è dato dal nuovo sistema a quattro ruote sterzanti adottato per la prima volta su una Lamborghini di serie. Questo sistema garantisce maggiore agilità alle basse e medie velocità e più stabilità alle alte. Il tutto si basa sullo sterzo dinamico anteriore Lamborghini Dynamic Steering (LDS) integrato con il Lamborghini Rear-wheel Steering (LRS), il sistema sterzante posteriore. A bassa velocità, le ruote posteriori sono nella direzione opposta rispetto all’angolo di sterzata, riducendo così virtualmente il passo in modo da avere una vettura più agile e maggior facilità nelle manovre. Ad alta velocità, invece, tutte le ruote hanno la stessa direzione di sterzata, per garantire maggiore stabilità e migliore reattività.

Il controllo verticale è dato dalle sospensioni magnetoreologiche (Lamborghini Magneto-rheological Suspension, LMS) con sistema pushrod. Si tratta di un nuovo sistema di sospensioni variabile in tempo reale che ottimizza il controllo su ruote e carrozzeria, amplifica al massimo equilibrio e rigidità. Nuove molle posteriori rendono la vettura più bilanciata.

Il controllo longitudinale è dato da una migliorata strategia ESC con un più rapido e accurato controllo della trazione e della dinamica della vettura, a seconda della modalità di guida selezionata.

Per la gestione di questi sistemi i progettisti di Lamborghini hanno integrato l’unità di controllo Lamborghini Dinamica Veicolo Attiva (LDVA). LDVA è una sorta di cervello elettronico che riceve in tempo reale informazioni sulla mobilità del veicolo tramite i sensori dell’auto. Ha quindi la funzione di definire in modo istantaneo il miglior set up dei sistemi attivi e di garantire il miglior comportamento dinamico per ogni condizione di guida.

Lamborghini Aventador S e il concetto EGO: le modalità di guida personabilizzabili

Quattro sono le diverse modalità di guida : STRADA, SPORT, CORSA ed EGO. Quest’ultima consente di scegliere tra diversi ulteriori profili di configurazione. Il conducente può personalizzare i propri criteri preferiti per trazione, sterzata e sospensioni all’interno della gamma delle impostazioni STRADA, SPORT e CORSA.

Lamborghini Aventador S: il motore e le prestazioni

Sotto il cofano romba un motore aspirato V12 da 6.500 cc. E’ in grado di erogare una potenza di 740 CV, e una coppia di 690 Nm a 5.500 giri/minuto. Grazie a un rapporto peso/potenza di 2,13 kg/CV e al cambio leggero a 7 velocità ISR, la Lamborghini Aventador S è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di 350 km/h.

Nuovi i pneumatici Pirelli P Zero appositamente sviluppati per questo modello. L’impianto frenante carboceramico è composto da dischi forati ventilati (Ø 400 x 38 mm – Ø 380 x 38 mm). Permette alla vettura di passare da 100 a 0 km/h in appena 31 m.

Lamborghini Aventador S: l’abitacolo

L’abitacolo offre nuove funzionalità e raffinati dettagli. Le possibilità di personalizzazione degli interni sono virtualmente infinite, grazie all’apposito programma Ad Personam utilizzabile dal cliente anche dal configuratore attivato in questi giorni sul sito web ufficiale Lamborghini. La plancia digitale TFT personalizzabile ha diverse visualizzazioni del quadro strumenti per tutte le modalità di guida. Il pulsante EGO, selezionabile dai comandi del tunnel centrale, permette di accedere a ulteriori opzioni, visualizzate su schermate pop-up.

L’Apple CarPlay è installato di serie. Permette agli occupanti della vettura di gestire comunicazioni e funzioni di intrattenimento ad attivazione vocale utilizzando i propri dispositivi personali Apple. Il Lamborghini Telemetry System è opzionale. La funzione di memorizzazione di tempi cronometrati e dei risultati ottenuti in pista, lo rendono ideale per chi vuole mettersi alla prova sui circuiti.

Lamborghini Aventador S: disponibilità e prezzo

La presentazione ufficiale della Lamborghini Aventador S avverrà in occasione del Salone di Detroit 2017. Le consegne previste in primavera ad un prezzo in Europa di 281.555 Euro tasse escluse.