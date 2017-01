Ulysse Nardin Hourstriker Pin-Up: limited edition seducente

Ulysse Nardin Hourstriker Pin-Up: una esclusiva edizione limitata per sedurre collezionisti

Tra le anticipazioni del SIHH 2017, il Salone dell’Alta Orologeria che si terrà a Ginevra dal 16 al 20 gennaio, risaltano sicuramente l’arte e la seduzione racchiuse nell’Ulysse Nardin Hourstriker Pin-Up.

Realizzato in edizione limitata a 28 esemplari in oro rosa e 28 in platino, ogni esemplare dell’Ulysse Nardin Hourstriker Pin-Up è caratterizzato da una pittura in miniatura e da Jaquemarts che sottolineano la funzione ripetizione ore.

Ulysse Nardin Hourstriker Pin-Up: il quadrante

La deliziosa audacia della ballerina di burlesque, è resa viva dall’arte della manifattura orologiera svizzera di Lelocle. Affascinante e delicata fissa con aria seducente l’osservatore, in posa sui suoi sandali con i tacchi alti, con un fiore nei capelli e a malapena coperta da una colorata esplosione di piume di pavone.

I colori acrilici sono stati applicati e mescolati direttamente sul quadrante in modo da rendere vivi i più piccoli dettagli. Operazione eseguita con delicati pennelli che, in base alla complessità, può richiedere da 50 a 90 ore di realizzazione.

Avvolte dalla stravaganza della coda e delle ali di pavone, le curve sensuali della ballerina misteriosa vengono svelate quando suonano le ore, aprendosi per esporre la sua bellezza.

Questa complicazione, una tra le più difficili nella misurazione del tempo meccanica, prende vita al cambio dell’ora, alla mezz’ora o ogni volta che viene attivato il pulsante da chi lo indossa.

Tra le prime manifatture a riutilizzare il meccanismo della ripetizione ore, Ulysse Nardin è anche indiscussa maestra creativa e una delle pochi case orologiere ad impiegare i Jaquemarts.

Racchiuso in una cassa tonda dal diametro di 43 mm, l’orologio è tanto funzionale quanto artistico. Dotato di ricarica automatica, ha una riserva di carica di circa 42 ore ed è impermeabile fino a 30 metri. Il quadrante è protetto da un vetro zaffiro antiriflesso e antigraffio. Il fondello, anch’esso in zaffiro, protegge il meccanismo interno permettendone al contempo la visione.

Ulysse Nardin Hourstriker Pin-Up: dati tecnici

Referenza: 6106-130/E2-PINUP

Edizione Limitata: 28 esemplari

Movimento: Calibro UN-610

Riserva di carica: circa 42 ore

Ricarica Automatica

Funzioni: Ripetizione ore, suoneria di ore e mezz’ore, sistema di attivazione automatico della suoneria

Cassa: Oro rosa 18ct o platino

Diametro: 43 mm

Impermeabilità: 30 m

Quadrante Nero con 2 Jaquemarts dipinti a mano

Vetro: cristallo zaffiro antiriflesso

Fondello: avvitato con cristallo zaffiro

Cinturino: in pelle, con chiusura deployante