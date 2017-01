Macallan Edition No 2: quattro maestri per un single malt

Le botti europee di quercia della cantina Tevasa selezionate da Dalgarno hanno regalato al whisky ricche note di frutta secca. Note di legno verde e affumicato dalle botti di americane ed europee della cantina Diego Martin selezionati da Joan Roca. Piccanti note di pepe e zenzero derivano dalle botti in quercia europea della cantina Jose Miguel Martin . Note di agrumi e vaniglia giungono dalle botti di rovere americano selezionate da Jordi Roca per offrire al singl malt un tocco vivace.

Il carattere distintivo e dinamico del Macallan Edition No 2 è stata modellato dall’uso di sette tipi botti europee e americane provenienti da quattro diverse cantine. A questo si è aggiunta anche l’essenza creativa di ciascuno dei quattro collaboratori. Il risultato è una combinazione di sapori che riflettere la personalità distintiva di ognuno di loro in un single malt eccezionale.

Frutto della colaborazione creativa tra Bob Dalgarno , Master Blended, e i tre fratelli Roca, co-fondatori di El Celler de Can Roca , locale due volte nominato miglior ristorante al mondo, il whisky single malt Macallan Edition No 2 unisce questi quattro maestri straordinari in un solo spirito.