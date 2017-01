Collezione uomo FW 2017-2018 Liam Hodges alla London Collections Men

Con il nuovo anno si riaccendono i riflettori sulle passerelle del Fashion di tutto il mondo. Ed ecco che nella prima giornata della London Collections Men, la settimana della Moda londinese dedicata alla prossima stagione invernale del guardaroba maschile è stata presentata Dystopia Lives, la nuova collezione uomo FW 2017-2018 Liam Hodges.

Il giovane stilista britannico ha portato in passerella capi dal forte linguaggio grafico. Una collezione maschile che trae la sua ispirazione nelle opere del poeta londinese Hector Aponysus. Ma forti sono i richiami all’hip hop, al punk e al militare.

Liam Hodges ha presentato capi dove lo streetwear è caratterizzato dalla praticità e dal confort. Le silhouette sono oversize e molti dettagli sono rimovibili.

Ne sono un esempio i pantaloni salopette imbottiti dotati di tasconi asportabili. Lo stesso dicasi per le giacche a vento, che non hanno alti colli per poter essere indossate sopra la felpa col cappuccio.

Lana, cotone, vinile, jersey, pelle, pelliccia e denim i materiali principalmente utilizzati nella collezione uomo FW 2017-2018 Liam Hodges. La maglieria, spesso una combinazione di lana e cotone, mostra sia costine finissime che grandi coste orizzontali nei capi più pesanti.

Tonalità tipicamente invernali come verde oliva, beige, marrone, grigio e nero vengono accese da arancio, bianco e verde acido. Fotografie di Liam Hodges scattate in Cina sono state utilizzate come stampe e temi mimetici digitalizzati sono stati realizzati ad hoc.

Non mancano i messaggi politici. Scritte e slogan sono stampati o cuciti sui capi. Con questi messaggi il designer ha voluto spingere alla ricerca di una nuova spiritualità nel declino della civililtà contemporanea.

Completano la collezione uomo FW 2017-2018 Liam Hodges sneakers Converse All Star, nelle versioni bianche o bianche e blu, cappellini da baseball o cappelli simili a bombette e borse a tracolla portate di traverso sul torace.