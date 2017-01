A Cortina, cena tra le stelle e colazione in elicottero

Il Cristallo Hotel Spa & Golf di Cortina d’Ampezzo propone i “Pacchetti Wow”, esperienze uniche per i più fortunati.

Oggi ci troviamo a Cortina d’Ampezzo, meglio conosciuta come la “Regina delle Dolomiti”. Qui, tra il fascino di paesaggi innevati, i panorami splendenti e i sapori unici delle montagne, i più fortunati potranno usufruire di pacchetti pensati e studiati appositamente per esaudire i loro desideri.

Il Cristallo Hotel Spa & Golf di Cortina d’Ampezzo propone per questo inverno 2017, i “Pacchetti wow”, esattamente l’esclamazione ideale che suscitano queste proposte esclusive. Ma cominciamo dal primo.

“Colazione in elicottero” è la proposta che vi offrirà l’occasione di decollare a bordo di un elicottero di ultima generazione e sorvolare per un’ora su un paesaggio unico nella sua bellezza: il Passo Giau. Il pilota sarà a disposizione per soddisfare ogni vostra curiosità sulla storia, la cultura e l’ambiente di Cortina d’Ampezzo e delle sue Dolomiti, Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO.

A bordo sarà servita una colazione unica. Un’esperienza gourmet che gli ospiti potranno scegliere personalmente, componendo, la sera prima, il proprio menù preferito. L’Executive Chef dell’Hotel Cristallo, Fabrizio Albini, vi sorprenderà con ricette speciali , curate minuziosamente in ogni dettaglio.

Per chi invece, preferisce la magia delle vette in orario serale, la proposta ideale è “Cena tra le stelle”. Un appuntamento romantico con la luna e con due stelle della cucina. La location è la funivia del Faloria, a 2.134 metri di altezza, all’ interno della quale saranno serviti un aperitivo e una cena preparata dall’ Executive chef “di casa” e da uno chef stellato.

Ma l’esperienza non si conclude qui: il pacchetto di 3 notti comprende il comfort e il lusso delle eleganti Suite del Cristallo, con vista sulla valle di Cortina d’Ampezzo; un menù degustazione studiato dallo chef Albini nel ristorante panoramico fine dining “La Stube”, e una serata nella Spa, aperta in esclusiva per chi aderisce all’offerta.

Se Babbo Natale con voi è stato generoso, questi pacchetti fanno proprio al caso vostro!