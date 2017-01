Collezione uomo FW 2017-2018 Bobby Abley alla London Collections: Men

Streetwear divertente e carico di ironia per la collezione uomo FW 2017-2018 Bobby Abley presentata in occasione della London Collections: Men. Sulla passerella londinese lo stilista britannico si è divertito presentando una squadra di Power Rangers con capi raffiguranti guerrieri ninja, orsetti e dinosauri.

Molte le particolarità della collezione uomo FW 2017-2018 Bobby Abley. Innanzitutto lo stilista ha giocato con il logo BA. Lo ha infatti trasformato in disegni molecolari posizionati sugli accessori, sui maglioni e su comodi pantaloni felpati. Chockers con il nome Bobbly Abley realizzato con lettere in cristallo sono invece cuciti sulle magliette in cotone. Li troviamo anche sulle maniche e sulle gambe sinistre di giacche e pantaloni delle tute in nylon a completare curiose asimmetrie.

Sovrapposizioni di capi e giochi di lunghezze realizzano uno stile contemporaneo brioso e allegro. Accostamenti inediti di materiali come maglieria e denim affiancati a pannelli in lana mohair, colore e pelliccia sintetica e largo uso di neoprene diventano anche in questa collezione il marchio di fabbrica dello stilista inglese.

La tavolozza dei colori vede la contrapposizione dei colori primari della squadra dei Power Ranger, rosso, verde, giallo e blu, a tonalità più neutre come beige e grigio con l’aggiunta di marrone caramello e gli immancabili bianco e nero.

Completano la collezione uomo FW 2017-2018 Bobby Abley caschi da Power Rangers, cappellini da baseball, cappellini di lana, chocker con lettere di brillanti, borse in naylon a sacco portate a mano e comode sneakers in pelle. Particolari i cinturini dai colori vivaci legati ai polsi e in vita come cinture da arti marziali.