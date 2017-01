Nissan Vmotion 2.0 concept: la futura berlina al Salone di Detroit

Nissan non ha divulgato dati tecnici circa il sistema di propulsione interamente elettrico. Ha invece anticipato la presenza della tecnologica ProPILOT. E’ un sistema di guida autonoma che consentirà alla vettura di muoversi in autostrada e negli incroci senza l’intervento del conducente. In questa modalità la griglia anteriore e l’estrattore posteriore della Nissan Vmotion 2.0 concept si illumineranno, segnalando che l’automobile è guidata da sistemi elettronici.

L’abitacolo della Nissan Vmotion 2.0 concept si sviluppa intorno al concetto del Gliding Wing. La strumentazione principale è estesa verso il passeggero grazie a uno schermo touch che si estende lungo tutta la plancia. Un altro schermo touch centrale consente l’interattività anche ai passeggeri posteriori. Rivestimenti curati e dettagli raffinati regalano un ambiente caldo e confortevole. Su tutto risalta l’impianto audio Bose con sistema di ascolto a 360° ( Bose UltraNearfield Speakers ) in grado di realizzare ambienti sonori individuali per ogni singolo passeggero.