TopLook. Lo sguardo sull’eccellenza: in Europa ne esiste solo uno!

EUIPO: “Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale – Osservatorio”, ha assegnato a TopLook il certificato di registrazione del marchio in Europa, dove di TopLook ne esiste solo uno!

L’azienda ha conferito alla nostra rivista il certificato di registrazione del marchio che sancisce TopLook come unico marchio a livello Europeo.

L’azienda EUIPO si occupa da sempre di promozione e sostegno del valore della proprietà intellettuale. Tra i suoi obiettivi principali: sviluppare iniziative per aiutare innovatori, creatori e imprese a proteggere i propri diritti di proprietà intellettuale. Elaborare campagne sulla sensibilizzazione e sulle conseguenze negative della violazione dei diritti della proprietà intellettuale.

La storia di TopLook Magazine però, comincia 7 anni fa dall’ intuizione di Massimiliano Pozzi, creatore ed ideatore, che pensò ad un nuovo veicolo di informazione, dimostratosi nel tempo un mezzo di comunicazione valido ed esclusivo.

“Anni fa ho valutato il territorio e ho pensato che dovesse esistere un prodotto dedicato all’eccellenza. Ho voluto inoltre creare un canale per tutti coloro che desiderano raggiungere i potenziali consumatori e pubblicizzare i loro prodotti come sinonimo di qualità. Top Look Magazine è anche un media interattivo aggiornato sul sito toplook.it e presente sui social media: instagram, facebook, twitter, google plus e pinterest.”

“Lo sguardo sull’eccellenza” è il messaggio che il magazine vuole trasmettere ai suoi fedeli lettori, proponendo loro una rivista mensile gratuita di massima qualità.

Un giornale dedicato a chiunque sia interessato al mondo dell’eccellenza; un universo di glamour declinato in specifiche categorie: dal mondo della moda a quello dell’arredamento, passando per benessere e tecnologia, fino a motori, viaggi e gusto.

Di TopLook in Europa ne esiste solo uno. E voi, cosa aspettate a leggerlo?