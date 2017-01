Oroscopo del Giorno: Lunedì 16 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno di Lunedì 16 Gennaio.

Il mese di gennaio è un mese qualunque che prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016, anche se un po’ di fortuna, di amore e di nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni di aria, di terra, di acqua.

ARIETE: Qualcuno direbbe che è semplice. Semplice perchè basterebbe aprir bocca e dirlo, ma aprire la sua bocca per dire a quella persona che lui le vuole bene, che pensa di essersi innamorato per l’ariete non è facile, anzi, tutto altro. Non c’è niente da fare, l’ariete quando deve parlare diventa una statua di sale e se poi parlasse chi gli garantisce di non venire respinto..che è poi la sua più grande paura.

TORO: Inequivocabilmente ansioso è il toro di oggi. Un toro che di ansia se ne è costruita tanta in questi anni: ansia per un lavoro, ansia per un sentimento, ansia di non riuscire in qualsiasi cosa lui intraprenda. Insomma ansioso a dismisura. Però mio caro, visto che ci stai male dietro e dentro, tutta quest’ansia io fossi in te lavorerei per toglierla almeno in parte dalla tua vita. Ma secondo me tu ti ci nascondi. Si, ti ci nascondi proprio per non buttarti.. e pensare che è morbidissimo..

GEMELLI: A volte è proprio sciocco il nostro amico gemelli che si gratta il mento pensieroso ed ostile. Ostile verso una famiglia che gli va davvero stretta, una famiglia che lui avrebbe voluto diversa e non certo come ce l’ha, e parlo di famiglia di origine, ma parlo anche di famiglia acquisita. Oggi c’è in previsione una brutta litigata proprio in famiglia. fate attenzione alle parole che direte.

CANCRO: Che pazienza che ci vuole mio caro, una pazienza infinita che ti fa crescere la barba pure se non ce l’hai. Ed oggi il cancro dimostrerà ancora una volta di avere un’infinita pazienza verso una persona che manderebbe volentieri a quel paese, ma sa che quella persona per il momento è meglio tenersela cara e buona. A presto una decisione importante.

LEONE: Non pensarci, dice fra sè e sè il nostro amico leone, che una ne combina e cento per fortuna non ne finisce mai. Perché quando lui è in questo stato di disordine mentale, alimentato da lui stesso con domande e dubbi, è davvero ostico ostile ed antipatico. Oggi sarebbe meglio stargli davvero moooolto alla larga.

VERGINE: Forti sensazioni che sussurrano al cuore della vergine che tutto va bene e che presto alcuni dei suoi sogni si realizzeranno. Oggi è una giornata molto colorata, ma in fondo anche un po’ dispotica per questa nostra amica che vuole soltanto stare bene davvero.

BILANCIA: Se ne va a spasso tranquilla con i suoi pensieri quando ecco che vede un sasso in terra. Si china. Lo prende e lo scaglia direttamente verso il cielo come a voler rompere qualche cosa che conosce solo lei. Una bilancia che non ha nulla di oltraggioso. Una bilancia che vorrebbe veder piegato in due chi le ha fatto del male. Ma attenzione! Con quel sasso potresti colpire chi non c’entra nulla e quel sasso sappilo, sono solo le tue parole non dette.

SCORPIONE: A volte avete ragione a sentirvi un po’ giù di morale. A volte però…Perché il più delle volte il vostro morale lo fate innalzare e scendere voi. Io ve l’ho detto già tante di quelle volte che non ho più fiato. Voi non avete un problema serio, vero, vivo, reale. Li andate a cercare sotto terra i problemi. E che diavolo però, volete imparare la tranquillità? Secondo me è ora! E secondo voi?

SAGITTARIO: Spesso fa la parte del leone sia in famiglia che sul lavoro ed in alcuni ambienti lavorativi il sagittario non è ben visto. Un po’ più di umiltà, di sincerità e di diplomazia non guasterebbero proprio mio caro. Sopratutto in questo momento in cui state antipatici a molti.

CAPRICORNO: Che noia ascoltare sempre i soliti discorsi! Che noia vedere sempre le solite persone e guardarle in viso e scoprire che nulla in loro è cambiato. Ed il nostro amico oggi, rivolge lo sguardo altrove e chissà cosa troverà..Speriamo che per una volta quello che troverà lo accontenti almeno un po’. Anche se credo che per lui sia impossibile accontentarsi.

ACQUARIO: Oggi gli piace chiacchierare, ma udite udite, anche molto ascoltare! Nooo, non ci posso credere! Un acquario che ascolta, e quando mai? Ma che ti succede oggi mio caro? Forse la luna madre nel tuo segno ti fa di questi scherzi? Si, forse, perché no.. Ma oggi troviamo un acquario davvero molto, molto inconsueto.

PESCI: Variabile d’umore come la luna in primavera quando scende dietro le montagne per nascondersi un pochino dagli sguardi altrui. Un pesci che si nasconde e approfitta di quei momenti di silenzio per ricaricare sè stesso di tutta l’energia possibile, visto e considerato che a breve ne avrà tanto bisogno per un qualche cosa di inaspettato che entrerà nella sua vita. E’ una cosa piacevole, chiaro?

Oroscopo del Giorno a cura di Njara: esperta di astrologia e di tarocchi energetici.

Esperta della pulizia energetica. Scrittrice e poetessa.

Per info:

website: www.njara.it

e mail: njara@njara.it

cellulare: 333-2922274 / 340-8821023 / 324-6852756