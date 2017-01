Emporio Armani: collezione uomo A/I 2017-18. Uno stile che dura nel tempo.

Sfila sulle passerelle meneghine Emporio Armani: collezione uomo A/I 2017-18.

“Gli abiti degli uomini devono durare più a lungo di quelli indossati dalle donne. Dovremmo liberarci dall’idea che la moda maschile cambi ogni sei mesi: lascerei questa incombenza alle donne. Preferisco piuttosto una moda maschile che duri, perché corrisponde alla verità dei fatti.” Giorgio Armani

Sono queste le parole con cui lo stilista, bandiera ed emblema del Made in Italy nel mondo, racconta la sua nuova Emporio Armani: collezione uomo A/I 2017-18. A decostruire l’abito da uomo tanto tempo fa, fu proprio lui, Re Giorgio Armani, che reinventò e destrutturò abilmente le giacche e oggi, ancora una volta, lo stilista piacentino dimostra di essere un passo avanti nel mondo della moda con la sua collezione uomo 2017-18.

Sulla passerella meneghina più spiata del mondo, sfila lo stile maschile di Giorgio Armani, uno stile sicuro che può e vuole durare nel tempo. Un look classico, rivisitato con armonia in chiave moderna.

Un abbigliamento che rinuncia agli eccessi, anche nella versione sportiva, e si concede qualche vezzo nei tagli , come nei pantaloni, mossi e carezzevoli, che strizzano l’occhio a quelli “del nonno” e cadono larghi quasi a voler dare ulteriore slancio alle giacche. Cardigan dalla fluidità tutta bohemien abbinati a dettagli lussuosissimi.

E’ un uomo sportivo quello di Emporio Armani. Un uomo che sa muoversi nella sua quotidianità, che indossa rigorosamente il capello, senza rinunciare ai colli e allo stole di pelliccia. Lo stile è sportivo, ma elegante, nel perfetto connubio tra colore e innovazione.

La palette cromatica si alterna tra grigi e neri mentre gli accessori non passano inosservati tra borse ornate di pelliccia e il ritorno in grande stile del marsupio di pelo. E ancora, guanti rigorosamente in pelle e occhiali da sole per un tocco di insondabile mistero.