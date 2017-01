Oroscopo del Giorno: Martedì 17 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno di Martedì 17 Gennaio.

Il mese di gennaio è un mese qualunque che in fondo prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016, anche se un po’ di fortuna, di amore ed anche nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni di aria, di terra e di acqua

ARIETE: Una vecchia radio poggiata su di una mensola un po’ strana, un po’ particolare. Una vecchia radio che trasmette una musica antica e lontana. Una vecchia radio, una musica, una mensola. Oggetti, suoni e colori che appartengono al cuore umano. Un cuore umano che appartiene all’ariete di oggi e di domani. Oggi molto malinconico, ma forte come non mai.

TORO: Non gli rispondete. Oggi il toro è molto provocatorio, cerca la lite, una lite che lui pensa possa farlo stare bene, ma in realtà è una lite iniqua ed anche volgare. Quindi lasciatelo perdere oggi! Il nostro amichetto quando è in questo stato rompe solo le scatole.

GEMELLI: Amico si, amico no. E’ dubbioso oggi il nostro amico gemelli, che solitamente ne studia sempre una, poi in realtà ne combina poche. Ma oggi è deciso a cambiare strada e a voler davvero diventare amico di qualcuno, senza secondi fini, senza nulla di nulla, se non una pura amicizia. Ci riuscirà distratto come è di solito a compiere questo piccolo miracolo nella propria vita? Staremo a vedere.

CANCRO: Vorrebbe andarsene, vorrebbe un’altra vita rispetto a quella che vive oggi. Ma la vita è praticamente imprendibile per lui. Oggi il cancro deciderà sul pensiero di un’attività che è da tempo che vorrebbe aprire. Oggi il cancro è molto molto pensieroso.. e allora noi lo lasciamo con i suoi pensieri visto e considerato che tanto, non vuole ascoltare nessuno.

LEONE: La luna silenziosa abbraccia il nostro amico leone. Un leone indeciso, ma oggi anche molto ma molto vulnerabile e se non fosse che Marte mitologico e Venere mitologica lo stanno proteggendo, oggi cadrebbe davvero a terra tanto la sua suscettibilità è forte.

VERGINE: A volte mia cara, prendi un pò troppo tutto sul personale, soprattutto le parole e gli sguardi degli altri. Ma non puoi pensare che la gente guarda e parla, ma non di te? Ecco, se non ci hai mai pensato, comincia a pensare che tu non sei al centro del mondo di tutti. Spero di essere stata chiara tesoro bello, perché quando è troppo è troppo.

BILANCIA: E’ sincera sino al midollo oggi la nostra amica bilancia. Ma la sincerità non vuole dire offendere gli altri. Ma tu questo a volte non lo capisci proprio e tiri diritto per la tua strada senza un minimo di pensiero alcuno. Ehi smettila, smettila ed ancora smettila perché stanchi davvero quando sei in questo stato di estrema sincerità.

SCORPIONE: Oggi non ragiona il nostro amico scorpione, oggi proprio non ci si ragiona con lui. Oggi si sente un poeta mascalzone, un poeta che non sa scrivere una poesia nemmeno se lo imbecchi, un poeta con la penna in mano ed i pensieri confusi in testa. Però debbo essere onesta. Quando è così lui è bellissimo: gli occhi gli brillano, lo sguardo si perde in un vuoto tutto suo dove ricarica le sue energie per affrontare il domani.

SAGITTARIO: Sembra uno di quei tamburi che un esperto suonatore di bongo ha lasciato lì per caso. Un tamburo che non ha voce, un tamburo che non suona, un tamburo che oggi il sagittario raccoglie e porta con sé, stringendolo al cuore. Non è facile per lui esprimere emozioni. I sentimenti, poco o quasi niente, li vuole nella sua vita perché lo spaventano e non poco, ma anche un sagittario capita che voglia inoltrarsi in strade che sino ad oggi lo hanno solo spaventato. E quel tamburo gli ridarà la voce mai avuta.

CAPRICORNO: Il mare ha le sue profondità che spessissimo l’umano non raccoglie. Oh sì, l’uomo raggiunge fondali che sembrano lontanissimi. L’umano si mette in gioco per vincere sulla natura, ma non capisce che lui è la natura e che non c’è bisogno di mettersi lì a voler fare da padrone. Quindi ecco che il capricorno di oggi proverà a sconfiggere e ad aver potere sull’uomo stesso. Ehi perdi amico mio.. perdi sin quando non comprendi che sei uomo anche tu.

ACQUARIO: Chiede l’amicizia, anela all’amicizia più che all’amore come parola che come sentimento, ma d’improvviso ci ripensa e senza motivo alcuno una lacrima gli scende sin nel più profondo del cuore. Un cuore, quello dell’acquario, che vorrebbe che un arcobaleno tingesse la sua vita di quel sentimento che in questo momento sembra proprio respingere.

PESCI: A volte il pesci si fa certe domande sciocche che poi non ci si raccapezza nemmeno lui. Lui che cerca tante risposte a domande che non ha senso porsi.. Ma oggi il pesci è allegro, ha una faccia da bambino ed un sorriso che colorerebbe anche il cielo più nero. E susciterà invidie e malevolenze perché il sorriso la gente non l’apprezza tanto, è invidiosa e rabbiosa. Fattene una ragione mio caro.

Oroscopo del Giorno a cura di Njara: esperta di astrologia e di tarocchi energetici.

Esperta della pulizia energetica di aziende, uffici, negozi, case e personali. Scrittrice e poetessa.

