Nuova Bentley Continental Supersports: la Granturismo più veloce al mondo

La nuova Bentley Continental Supersports è la Granturismo di serie più veloce al mondo

Bentley ha presentato la nuova Bentley Continental Supersports. Ad oggi è la Granturismo più veloce al mondo grazie a una velocità massima di 336 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Ma non solo. Anche la versione con capote morbida, la Continental Supersports Convertible, è la cabriolet quattro posti più veloce al mondo. Dispone infatti di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e una velocità massima di 330 km/h.

Bentley Continental Supersports: motore e prestazioni

Tutto ruota intorno al possente motore W12 6.000 cc a iniezione indiretta. E’ stato riprogettato ad hoc per la Supersports con nuovi turbocompressori ad alte prestazioni e un nuovo ripartitore di coppia. Eroga una potenza di 710 CV a 6.000 giri/min. e una coppia massima 1.017 Nm a 2.050-4.500 giri/min.

Bentley Continental Supersports: design e abitacolo

Le linee esterne della nuova Bentley Continental Supersports vedono nuovi paraurti scolpiti all’anteriore e al posteriore, che integrano uno splitter e un diffusore in fibra di carbonio. E ancora, nuovi sotto porta laterali e prese d’aria sul cofano, sempre in carbonio, prese d’aria anteriori con finitura nera lucida e un nuovo tubo di scarico con finitura rigata nera lucida. Gruppi ottici anteriori e posteriori in tinta scura, dettagli in acciaio inox e cerchi in lega forgiati da 21″ completano il look della vettura.

L’abitacolo della Bentley Continental Supersports è, come tradizoine Bentley lussuoso e contemporaneo. Ha un esclusivo schema colori a 3 tonalità, con sedili e pannelli portiere trapuntati a rombi in Alcantara. I pannelli del cruscotto in carbonio con design a si uniscono a radiche e finiture tecniche a scelta del cliente.

La nuova Bentley Continental Supersports dispone per il cliente più esigente di una speciale specifica X. Questa prevede 8 verniciature esclusive bicolore, scarico in titanio opzionale, specchietti e battitacco in fibra di carbonio, oltre a una finitura in carbonio per i pannelli laterali dell’abitacolo e il coperchio motore e una finitura nera lucida per i cerchioni.