Oroscopo del Giorno: Mercoledì 18 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno di Lunedì 16 Gennaio.

Il mese di gennaio è un mese qualunque che in fondo prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016, anche se un po’ di fortuna, di amore ed anche nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni di aria, di terra e di acqua.

ARIETE: Incapace di agire, incapace di pensare, incapace persino di muoversi. E’ questo che oggi sembra il nostro amico ariete: una statua di sale. Ma le statue non piangono anche se molte persone credono il contrario, ma spesso si crede a queste fole sia per disperazione sia per invitare altri a credere. Ma l’ariete oggi piange, piange come un cucciolo ferito, abbandonato per sino dai parenti più stretti. Io non so cosa dire mio caro, se non starmene in silenzio abbracciandoti forte forte, ma così forte da asciugarti almeno qualche lacrima..

TORO: Grattacapi, nervosismo, di tutto di più in questo giorno che segna una metà del mese che sta andando anche troppo oltre. In famiglia le situazioni stanno diventando davvero pesanti ed ingestibili per un toro che vorrebbe cambiare vita, cambiare casa, cambiare il proprio carattere che lo induce ormai da tempo a chinare la testa.

GEMELLI: E lui oggi invece sembra godersela un mondo come un bambino in un negozio di giocattoli svenduti. Si svenduti, perché al gemelli in realtà non piacciono i giocattoli e tantomeno i giochi magari fatti in società o in compagnia. Lui partecipa per carità, ma lo fa come se ti facesse un piacere. Ma che piacere e piacere mio caro! Vedi di abbassare un po’ quella presunzione di unicità che ti porti nel petto. Sei un asociale, non c’è che dire e solo perché pensi che gli altri non siano alla tua altezza. O invece pensi e non lo dici di non essere all’altezza tu degli altri?

CANCRO: Lui ci è abituato a sentirsi dare contro. Ci è abituato cosi tanto, ma cosi tanto, che le orecchie gli si sono riempite di queste personcine che gli puntano il dito contro. Oggi il cancro avrà ben donde di dire la sua, di dire che si sente scoraggiato ed anche infelice causa questo comportamento. Ma qualcuno lo ascolterà davvero o si insinuerà in quel discorso per gettargli ancora fango addosso? Io mio caro, ti dico solo che tu sei un grande e che presto uno dei tuoi sogni ai quali non credi più si realizzerà. Applausi al nostro amico!

LEONE: Cercate di curare un pochino di più la vostra vista che ultimamente è scesa un po’. Cercate oltretutto di curare di più la vostra persona che ha avuto un calo energetico niente male. Insomma, abbiate cura di voi stessi invece di preoccuparvi di chiacchierare impunemente di faccende che non vi riguardano nemmeno un po’. Voi esperti di consigli? Ma fatemi il piacere che è meglio.

VERGINE: Incredibile realtà, incredibile verità, incredibile suggestione sta cogliendo la vergine in questi giorni. Giorni ormai consumati dal tempo dalle preoccupazioni che la nostra amica si è portata sulle spalle come un bravissimo asino da soma. Ma lei non è un asino, nè che raglia, nè da soma. E poi hai una bellissima voce, non come ti hanno detto recentemente offendendoti gratuitamente proprio sulla tua voce. Ce l’avessero come ce l’hai tu mia cara…e quindi continua a parlare, ad agitarti ballando una musica tutta tua. Ah ,dimenticavo.. C’è qualche vergine che vuole diventare cantante e sono sicura che ce la farai. Anzi hai un provino a breve. Fai centro, fai centro!

BILANCIA: Oggi le va di chiacchiere di tutto ed un po’, ma quel di tutto non comprende certo i suoi sentimenti che oggi la bilancia mette in pausa. Una pausa forzata la sua, ma ne ha bisogno di quella sosta perché è stanca di lasciarsi abbindolare proprio con e da i suoi stessi sentimenti.

SCORPIONE : Non siate così veloci.. ma non attendete nemmeno un ritorno che purtroppo non ci sarà nella vostra vita. Quella persona, oltre che appartenere al passato anche se è un recente passato, non vi vuole. E questo ve lo dovete far entrare in quella testolina che spesso è un po’ troppo dura.

SAGITTARIO: Certo è che quando vi mettete in testa una cosa non mollate la presa nemmeno se vi ammazzano! Ed oggi avete deciso di controllare l’incontrollabile, cioè voi stessi. Ma si può dico io? Ma si può? Si certo che si può, visto e considerato che lo volete fare. Secondo me non ci riuscite, siete troppo presi dalle vostre inconsistenti paure per sapervi riconoscere. Quindi voglio proprio vedere chi controllerete.. Ah ah ah, già mi pregusto la scena.

CAPRICORNO: Incontri scontri in famiglia purtroppo per il capricorno, che sovente finge che vada tutto bene per poi giungere al culmine e svuotare il sacco tutto in una volta. Ma lo svuota a modo suo e non dicendo come stanno davvero le cose..poi si arrabbia se non riceve il giusto aiuto..ma come si fa dico io a darvi il giusto aiuto se voi la verità spesso non sapete dove sta di casa??

ACQUARIO: Cercate di essere svegli, attivi e perspicaci in questa giornata di metà gennaio, perché è proprio ciò che vi occorre di più. Anche se a me sembra che dormiate, che siete pigri ed anche un pochino antipatici con quei vostri discorsi che sovente, ultimamente, odorano soltanto di prosopopea.

PESCI: Sembra proprio che vogliate programmare la vostra vita al meglio, ma sbattete di qua e di là come uccellini senza nido alcuno. Fermatevi. Tirate il fiato. Riposatevi. Poi, una volta ripreso il controllo di alcune situazioni, farete il punto della situazione. Ma non ora. Ora non fate nessun punto, ok? E nemmeno una virgola. Insomma, statevene buoni calmi e soprattutto…FERMI.

