Oroscopo del Giorno: Giovedì 19 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno di Giovedì 19 Gennaio.

Il mese di gennaio è un mese qualunque, che in fondo prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016, anche se un po’ di fortuna, di amore ed anche nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni di aria, di terra, di acqua.

ARIETE: Se penso a te sono felice. Se penso a te mi sento triste. Ti penso quando non mi ascolti. Ti penso quando non mi ami. Ti penso, ti penso, ti penso, ma tu mi pensi? Grida il mio cuore affamato d’amore e di te. Ma tu mi ami? sussurro al vento lasciando dentro di lui un respiro d’amore per te. Bella no, questa poesia che parla di sentimenti nascosti e nemmeno più di tanto da parte di un ariete per il suo bello o per la sua bella. E’ un amore consumato, ma è un amore che resta nel cuore del nostro amico, trascinandolo spesso in un vortice che odora di malinconica speranza, proprio come oggi.

TORO: Immaginatelo seduto ad una scrivania fantastica, che scrive una lettera d’amore a chi per lui non c’è mai stato. E’ un sospiro il suo, un respiro, un bacio mai dato ad occhi chiusi e nemmeno aperti. Ecco oggi immaginiamo il nostro amico toro in questo stato di malinconica solitudine e di un dolore profondo per un amore mai trovato. Coraggio mio caro e shhh silenzio, perché l’amore arriva, eee se arriva..

GEMELLI: Pensa al mare, pensa ad una gita fuori porta, pensa ad un film appena visto, un film che parla d’amore per un figlio, un figlio verso cui il protagonista darebbe la vita.. E dietro e dentro tutto questo, pensare diventa assurdamente malinconico e prosaico. Ma con il cuore gentile come da tempo non gli capitava.

CANCRO: Una volta c’era una favola dice il cancro davanti alla sua immagine compiaciuta…una volta c’era anche il mare risponde l’immagine sorridendo sorniona…ma si una volta c’era tutto quello che non c’è oggi continuano insieme il cancro e la sua immagine…un’unica voce…un unico canto..un unico sussurro del cuore.

LEONE: Il re della foresta una volta si pensava che fosse il leone, ma poi giunse la gazzella che pretese il suo regno. E giunsero altri animali che vollero il loro spazio. Ed il leone si costrinse a pensare di essere sempre lui il più forte, ma la realtà è un’altra miei cari leoncini dal pelo tutto arruffato peggio di un gatto imprigionato. La realtà è che tu sei imprigionato dalla tua stessa superbia, o forse è solo timore che oltre te, c’è gente che vale anche nonostante te?

VERGINE : Una persona si chinò davanti ad un fanciullo. Il fanciullo posò la testa sulla spalla della persona e pianse tante, tante lacrime amare. Il fanciullo pensava a ciò che era stato costretto a vivere, a subire, a non vedere chi fosse lui in realtà. Rimpiangeva le scelte fatte, rimpiangeva di non essere riuscito a vendicarsi dei torti subiti. Era triste quel fanciullo e la persona se ne stette in silenzio lasciandolo sfogare. Poi si staccò da quell’abbraccio ed invitò il fanciullo a guardare oltre. Oltre tutto ciò che gli era capitato. Il fanciullo ascoltò quella persona perché era cosi stanco di subire che.. E questa è la fola della vergine che oggi interpreterà sia la parte della persona che del fanciullo. In bocca al lupo mia cara per la tua nuova vita che sta entrando a far parte di te.

BILANCIA : Se la parola GRAZIE fosse soltanto una parola, la bilancia dovrebbe svegliarsi molto presto la mattina per poter dire tutti i GRAZIE che dice spesso inutilmente. Lo fa per abitudine, lo fa perché così le è stato detto di fare, di essere gentile, cortese ed anche a volte un po’ troppo cortese. Ora la bilancia è così stanca di dire tutti quei GRAZIE che gira la faccia ogni volta che quella parola le viene in mente. Troppo, si sente che è stata troppo costretta ad un’educazione rigida e maldestra. Ora ha deciso che vuole conoscere chi veramente è lei- E basta così.

SCORPIONE: Cerca un posto tutto suo. Un posto al sole come si dice, ma fa una fatica immane solo nel provarci perché più prova e più si sente stanco e sconfitto. Parole, parole e promesse gli sono state fatte e dette, ma sino ad oggi niente si è concretizzato nella sua vita. Ma chissà.. Mai dire mai amico mio, la tua vita sta per svoltare. Su su, non scoraggiarti e tira diritto per la tua strada.

SAGITTARIO : Si vive per amare, forse. Si vive per imparare, forse. Ma si vive. Si vive per vivere dico io senza puntualizzare nulla di nulla. Ed il sagittario come la pensa? Lui vive per vincere. Lui vive per tenere sempre e solo il gioco in mano, che si tratti di lavoro, d’amore o di qualsiasi altra cosa. Oggi è una giornata fortunata per l’amore, ma anche per il lavoro. Un nuovo lavoro che sta per arrivare e che gli porterà parecchi soldini.

CAPRICORNO : Si risveglia la paura. Oggi il capricorno ha una paura antica, una paura che gli fa cadere il morale a terra. Molti sono i capricornini che vivono nelle zone terremotate e che vivono dei disagi anche per la tanta neve che è scesa proprio su quelle terre. Io non chiedo scusa se oggi per il nostro amico parlo di questo e lascio perdere altri discorsi. E dico a tutti quei capricornini che sono amareggiati, scossi e confusi, di cercare di stare tranquilli, anche se è difficile essere tranquilli quando la terra trema ed il freddo si fa sentire. Coraggio miei cari, coraggio! Ancora un po’ di tempo ci sarà questa situazione, ma passerà presto…passerà…parola mia.

ACQUARIO : Si scriverebbe una poesia da solo e tutta per sé. Si tramuterebbe in magia pura, utile solo a sé stesso. Oggi l’acquario prende dei provvedimenti per cercare di non soffrire più. Ma fin quando viviamo con persone di cui dubitiamo, di cui non abbiamo più quella fiducia che avevamo un tempo, è difficile non soffrire più. Quindi cerca di allontanarti da queste persone che sì, è vero, fanno parte anche della cosiddetta famiglia. Deciditi a farlo, deciditi!

PESCI: “Chi si ferma è perduto”, dice un noto proverbio antico ed ultra famoso. Ma ogni tanto al di là dei proverbi, ci si dovrebbe proprio fermare, altrimenti si rischia un’enorme stanchezza di intenti e di fisicità. Quindi mio caro, ti invito a fermarti, a respirare e ad andare oltre tutto ciò che è stato. Vai oltre, guarda oltre. Non soffermarti su parole atte solo a tagliarti le gambe. Ok?

