Oroscopo del Giorno: Venerdì 20 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno di Venerdì 20 Gennaio

Il mese di gennaio è un mese qualunque che in fondo prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016 anche se un po’ di fortuna, di amore ed anche nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni di aria, di terra, di acqua.

ARIETE: A volte, o molto spesso, non so l’ariete si comporta in modo incoerente ed assurdo, soprattutto secondo il parere di molti. Cambia umore come si cambia un vestito e sappiamo tutti benissimo quanto all’ariete piaccia la moda ed il cambiarsi d’abito. Oggi è una giornata di quelle in cui cambierà vestito molte volte. Eh già, ha un appuntamento, uno di quelli che forse sarebbe meglio perdere che trovare.. Ariete avvisato mezzo salvato!

TORO: E’ spiazzato dal suo stesso fervore il nostro amico toro. Un toro che non si raccapezza del perché la sua vita è andata a rotoli sin da tanto tempo fa. Lui ci ha messo tutto l’impegno per raddrizzarla, ma sembra proprio che i suoi sforzi siano stati vani. Oggi è comunque una buona giornata miei cari. Cercate di godervela, magari sognando anche un po’ visto che è tanto che non lo fate.

GEMELLI: Ha paura, ma non lo ammetterebbe nemmeno sotto tortura. Lui deve e vuole essere forte soprattutto agli occhi degli altri, altri che in fondo lo stanno usando senza che lui se ne renda conto. Oggi giornata buona per degli investimenti da fare.

CANCRO: Ma si, ma su, ma dai…Quasi balbetta oggi il nostro amico cancro tanto è preso da una recente storia con una persona che è durata si poco, ma che lo ha coinvolto si tanto! Ahaha sembra un gioco di parole, ma la realtà è che il cancro sta cercando l’amore della sua vita. Insomma non c’è segno più volubile soprattutto in amore del cancro stesso e udite, udite: crede anche nell’anima gemella.

LEONE: A volte il nostro amico sembra un super eroe tanto si sbatte di qua e di là cercando “cause benevole o malevole” a cui far causa lui stesso. Ma lui super eroe non è nè lo sarà mai e fin quando non comprenderà questo, difficilmente avrà dalla sua ragione e fortuna. Oggi è un giorno di quelli che è meglio sorpassare in un nano secondo visto l’umore fumino del nostro amico.

VERGINE: Il sole brucia, la sabbia sembra prendere il posto del sole tanto scotta anche lei. Ma qui non siamo al mare e non siamo nemmeno sotto il sol leone, quindi ciò che ho scritto è una metafora per dire alla vergine di stare tranquilla, di rilassarsi e di prendere le decisioni quando sarà il momento opportuno. Non prima, non sforzandosi. Quindi oggi goditi questo giorno che per te è un po’ magico.

BILANCIA: Oggi le va proprio di restare con i piedi per aria e la testa poggiata in terra. E’ uno strano giorno questo per la nostra amica bilancia, che mettendo da parte sentimenti e ragione, non sa più da che parte girarsi. Oggi è una giornata fortunata soprattutto per il lavoro per gli affari in genere e per sognare un po’.

SCORPIONE: Un lungo viaggio attende il nostro amico scorpione che sembra non rendersi proprio conto della fortuna sfacciata che ha. Ehi, ehi cos’è quello sguardo? Lo so sai che tu non ti ritieni una persona fortunata, ma guarda dove sei arrivato! Guarda in nome del cielo! E non piangerti sempre addosso perché inciampi sulle tue stesse lacrime che sovente, come in questi giorni, non sono nemmeno sincere.

SAGITTARIO: Girato cosi con la faccia rivolta al sole splendente è il sagittario odierno. Un sagittario volubile ed estroso. Un sagittario che era un po’ che non si vedeva così. Un sagittario che oggi concluderà degli affari intrapresi tempo fa. Ambizioso, capriccioso, ma anche tanto tanto soave è oggi questo nostro amico dal sorriso smagliante.

CAPRICORNO: Beh sì, ne vorrebbe sempre una in più nella sua vita di quello che già ha e possiede. Possiede carisma il nostro amico, possiede virtù che spesso tiene nascoste ai suoi stessi occhi. Insomma oggi soprattutto il nostro amico si dileguerà un pochino dagli sguardi altrui, ma non dimenticherà certo il suo sentimentalismo a volte ingannatore verso gli altri.

ACQUARIO: Sai, te lo vorrei dire in un orecchio.. Dai vieni qui, avvicinati, ecco così, piano piano senza fretta… Oooh ma che combini?? Ma che ti sei messo in testa di poter fare solo quello che ti pare? Svegliamoci mio bello perché in questo modo mi stai facendo davvero arrabbiare e non poco! Scuotiti e pensa che le illusioni, che le manipolazioni, proprio quelle che a te non piace ricevere, tu le stai riversando su persone che ti amano! Ma va in quel paese che è meglio.

PESCI: Ok ok, ci siamo. Molti sono i pesciolini che stanno per incontrare il grande amore, il grande sogno della loro vita, l’anima gemella per così dire e sono soprattutto i pesciolini della prima e della seconda decade, con qualche eccezione anche per la terza decade. Un sogno si sta avverando, un altro sta prendendo forma nel cuore del nostro amico che oggi sorride più che mai.

