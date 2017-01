SIHH 2017: Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Oro Rosso

Tra le novità presentate da Officine Panerai in occasione del SIHH 2017 (Salone dell’Alta Orologeria di Ginevra) il nuovo Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Oro Rosso – 42 mm è è il primo orologio della collezione Submersible Panerai con la cassa di 42 mm di diametro.

Strumento subacqueo professionale ma adatto a qualunque situazione d’uso il Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Oro Rosso – 42 mm è dal calibro automatico P.9010, ben visibile attraverso il fondello in vetro zaffiro.

Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Oro Rosso: la cassa

La cassa dal diametro di 42 mm è impermeabile fino 100 metri di profondità (10 bar). E’ dotata di ghiera girevole unidirezionale per il calcolo dei tempi di immersione e dispositivo di protezione della corona di carica.

Nero ll quadrante, illuminato da indici applicati, datario a ore tre e contatore dei secondi a ore nove. Tutti gli elementi del quadrante sono bianchi, ben leggibili grazie al contrasto sullo sfondo scuro. Ottima la leggibilità anche al buio, grazie all’uso del Super-LumiNova® utilizzato su indici, lancette e scala graduata. Di notte o in profondità, la lancetta dei minuti e la borchia a ore 12 sulla ghiera si colorano di un blu vivace, in modo da offrire un punto di riferimento chiaro e non fraintendibile per il calcolo dei tempi di immersione.

Elemento distintivo, un disco disco di ceramica nera opaca applicato sulla ghiera girevole, sul quale si trovano gli indici a borchia che insieme alla scala graduata consentono il calcolo dei tempi di immersione.

L’oro rosso utilizzato dalla maison Panerai è una lega che ha una percentuale di rame leggermente alta dello standard, per conferire una particolare intensità alla colorazione, e una quota di platino per ridurre l’ossidazione.

Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Oro Rosso: movimento e funzioni

Il movimento P.9010, che dispone di tre giorni di autonomia, dispone di un meccanismo di arresto del bilanciere per la sincronizzazione dell’orologio e il dispositivo per la regolazione rapida dell’ora. La lancetta può essere spostata avanti o indietro a scatti, senza interferire con la marcia del segnatempo.

Il Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Oro Rosso – 42 mm è dotato di un cinturino nero in caucciù, chiuso da una fibbia trapezoidale in oro rosso e dalla funzionalità decisamente sportiva.