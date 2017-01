Salvatore Ferragamo: collezione uomo FW 2017-18

Eleganza pulita e seduzione “maledetta”

Debutta sulle passerelle milanesi Salvatore Ferragamo: collezione uomo FW 2017-18. Tutta l’eleganza di Guillaume Meilland, da novembre nuovo direttore creativo della maison Salvatore Ferragamo.

Lo stilista francese crea la linea Salvatore Ferragamo: collezione uomo FW 2017-18, dedicata ad uomo chic e urbano, dall’ eleganza pulita e algida, costellata da un’aura di affascinante mistero. Meilland ricerca nel Novecento lo stile intramontabile del maschio italiano, un seduttore “maledetto” che alla cura per l’estetica unisce la forza e il carattere del vero uomo.

Approccio sartoriale puro e cura dei tessuti dominano una collezione di assoluta pacatezza ed eleganza. Il pantalone è con la riga e il risvolto, nella versione slim o palazzo. I cappotti essenziali e di gran linea, le giacche dritte, in tutte le lunghezze, abbinate a maglioni di cashmere color tabacco.

La camicia, presenza preponderante, è indossata insieme al dolcevita leggero. Le linee sono pure e geometriche, una collezione che esprime ordine e austerità.

L’uomo di Ferragamo sfida la stagione fredda con una cromia piuttosto scura, dall’antracite fino al nero. Qualche eccezione per alcune tonalità di marrone viste insieme all’ocra e all’oro vecchio; il bianco, qualche rosso e blu, cammello e aubergine. Bocciati totalmente gli accostamenti eccessivi, a favore di un elegante equilibrio di colori.

Abbonda la lana seguita da grisaglia, hopsack per i completi e cheviot per i cappotti.

Tra gli accessori ampio spazio alle maxi sacche da portare come zaini e le scarpe dentellate rubate per forma al lavoro americano, ma con un aspetto del tutto moderno. I guanti, in lana grossa o in pelle, sono il filo conduttore di tutta la sfilata, oltre alla cintura in vista che cinge i pantaloni.

Salvatore Ferragamo: collezione uomo FW 2017-18: un guardaroba ampio e sofisticato. Un’eleganza a tutto tondo, raffinata e senza sbavature.