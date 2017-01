Atelier Pieralisi: collezione sposa 2017 a Roma Sposa

Debutta a Roma, Atelier Pieralisi: collezione sposa 2017

Debutta a Roma Sposa, Atelier Pieralisi: collezione sposa 2017. Ben 30 nuovi modelli, un nuovo sito, una App dedicata al mondo del wedding e un concorso su Instagram #concorsoAtelierPieralisi.

La tanto attesa kermesse RomaSposa, in corso a Roma, è uno degli appuntamenti più cool del settore, che trova nell’ ampio spazio e nel numero di presenze, la cornice ideale per proporre il meglio delle aziende del settore e delle eccellenze made in Italy.

Atelier Pieralisi collezione sposa 2017 è firmata dalla fashion designer Laura Pieralisi ed è sicuramente una delle punte di eccellenza del settore. Capi ispirati a una donna romantica, femminile e giovane, che ama stili diversi tra cui il vintage. Ritorno alle morbidezze e alle ampiezze.

“La nuova collezione” – ci racconta Laura Pieralisi– “è ispirata ad una sposa molto raffinata che potrà scegliere il suo abito tra quattro linee: stretta, morbida, svasata ed ampia. Ognuna è disegnata su varie tipologie di fisico ed è realizzata con una vasta gamma di tessuti. Il pizzo al centro della collezione, rivisitato e lavorato per essere meno classico e più vicino alle esigenze di chi, pur mantenendo un po’ di romanticismo, vuole sentirsi al passo con i tempi. L’abito lo fa sempre chi lo indossa, mentre i ricami danno punti di luminosità”.

Atelier Pieralisi: collezione sposa 2017 è un vero e proprio tuffo negli anni ’50. Gonne corte avanti e lunghe dietro, tanto pizzo e tessuti fluttuanti. Tulle di seta pura, chiffon e georgette. Il bianco prevale in ogni creazione, accompagnato sempre da un pò di colore tra cui tiffany, glicine, giallo, arancio zucca e senape.

Molto originale il concorso fotografico su Instagram. Le visitatrici dello stand Pieralisi, scattando una foto accanto ad uno dei nuovi modelli della collezione, potranno partecipare all’estrazione dei premi offerti dall’atelier, pubblicando la foto con l’ hashtag #concorsoAtelierPieralisi.

“Oltre la moda, il made in Italy e l’artigianalità, puntiamo sulla comunicazione e l’interazione 3.0 con le nostre clienti.”– afferma Laura Pieralisi. “Per questo abbiamo pensato ad una App Atelier Pieralisi, per consigliarle e sostenerle nel periodo che precede il lieto evento. Suggerimenti di esperti e occasioni economiche per mettere la nostra esperienza al servizio delle giovani spose. Devono vivere questo momento come una esperienza indimenticabile e no come uno stress”.

Attiva anche una Promozione fiera Roma Sposa 2017. Tutte le spose che visiteranno lo stand dell’Atelier Miryam Pieralisi, potranno ritirare uno speciale voucher da usare al momento dell’acquisto dell’abito.