Oroscopo del Giorno: Sabato 21 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno di Sabato 21 Gennaio

Il mese di gennaio è un mese qualunque che in fondo prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016 anche se un po’ di fortuna, di amore ed anche nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni di aria, di terra , di acqua.

ARIETE: Il desiderio, un sogno, quello di poter ottenere un’eterna e propria armonia invece della destabilizzazione che purtroppo ancora investe l’ariete. Un sogno, un desiderio, un bene comune, ma che lui non vuole condividere con altri. Se lo vuole tenere per sè come riscatto di una vita che ha speso a beneficio di persone che ora non lo guardano nemmeno più in faccia.

TORO: Capita che il toro possa apparire presuntuoso ed inavvicinabile perché lui sembra sempre sapere tutto. Ah ma io lo sapevo.. Questa è una frase tipica del toro soprattutto del toro maschio, mentre la donna toro è più disposta a chinare la testa di fronte a certe persone che la fanno sentire piccola piccola ed ignorante. Oggi è una buona giornata soprattutto per il gioco ed il riposo. E voi maschietti smettetela di fare i saccenti.

GEMELLI: Tendenzialmente il gemelli è un tipo cordiale anche se musone. Tendenzialmente a lui piacerebbe contornarsi di persone intorno alla propria tavola, ma tutto questo tendenzialmente. Poi che non lo faccia ci sta pure, visto e considerato che cambia idea ogni nano secondo. Oggi è una giornata che intrappolerà i suoi stessi sentimenti, sentimenti che ancora deve imparare a gestire.

CANCRO: E’ un vulcano di idee, idee che non è detto che poi si concretizzino nella realtà, ma lui continua a produrre idee. Idee spesso grandiose, idee che spesso non hanno una vera e propria possibilità di realizzazione, ma lui continua per la sua strada imperterrito e fiero come sempre. Oggi è una buona giornata tutto sommato, se non fosse per quelle bislacche liti che stanno continuando ad esserci in casa cancro.

LEONE: E’ stato soprannominato il re della foresta. Un re senza corona né cappello, né spada. Solo un re. Secondo me il leone è padrone del fuoco invece perché è capacissimo quando vuole e quando gli girano di scatenare fiamme altissime là dove non ce ne sarebbe proprio bisogno. Gli basta uno sguardo, un gesto, una parola e scatena l’inferno. Proprio come oggi.

VERGINE: E’ così puntigliosa da essere in qualche modo imbarazzante. E’ così sagace da spiazzare chi l’ascolta ed anche oggi la vergine alzerà il tono di voce, lei che solitamente non lo alza mai. Ma secondo me la voce “grossa ed alta” è una sua condizione naturale perché esprime tutta la passione che ha dentro. Quindi oggi teniamoci questa vergine così passionale ed arguta.

BILANCIA: Oggi più di ieri e meno di domani la bilancia avrà poco senso pratico, ma in fondo la praticità non fa per lei, la usa molto, ma molto poco considerato che è una sognatrice ed i sogni per lei sono quelli che si fanno fra le nuvole. Quindi oggi la nostra amica che deve e dovrà prendere una decisione molto pratica si sentirà con le gambe molli e con la paura di sbagliare.

SCORPIONE: E’ tormentato non c’è che dire. Tormentato in amore, tormentato sul lavoro, tormentato per quell’attività che sembra andare a rotoli. Ehi ti vuoi calmare o continui ad essere tormentato poi senza motivo? Ma quei pensieracci in fondo anche scaramantici che ti porti appresso, non è ora di mandarli a farsi benedire? Su bello, fai un bel respiro e guarda il sole: oggi brilla unicamente per i tuoi occhi cosi… cosi magnetici.

SAGITTARIO: Perenne bambino, perenne adolescente vive e respira amori impossibili e li cambia in men che non si dica. Se lui non sta al centro dell’attenzione non sarà mai felice. Oggi è una giornata qualunquista e sterile per cosi dire, ma domani.. ahhh domani chissà cosa accadrà?

CAPRICORNO: Tende a manipolare, tende ad imporre il proprio pensiero sugli altri, tende, tende e non fa che tendere verso le cose e le situazioni che più lo facciano sentire VIRILE. E non sto parlando solo dei maschietti capricornini, ma anche delle femminucce. Quindi oggi facciamo attenzione al nostro amico perché quando lui TENDE, non tende solo, ma lo mette in atto.

ACQUARIO: Indipendente, leale e molto motivato ad ottenere ciò che desidera è l’acquario odierno. Un acquario che spesso però perde la pazienza, soprattutto se non ottiene tutto e subito. Un acquario che tende come il capricorno ad imporre le proprie idee sugli altri. Un acquario che oggi comunque trascorrerà una buona giornata all’insegna del sorriso.

PESCI: Molto ambizioso ed anche tanto esuberante è il pesciolino odierno, che assapora un’aria nuova intorno a lui. Un’aria benefica e gentile, un’aria che lo condurrà verso altre spiagge, altri lidi ancora più ambiziosi. Eh già, qualche sogno per il nostro amico inizia a trovare la sua strada.

