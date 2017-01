Le 10 case più lussuose del mondo

10. Waterfront Mansion , Istanbul (Turchia): 115 milioni di dollari. Nella seconda metà del XXIX secolo Zeki Pasha, generale dell’esercito ottomano, ed influente uomo di governo, chiese all’architetto francese Alexandre Vallaury la costruzione di un palazzo che si affacciasse sul Bosforo. In perfetto stile barocco, vanta 3.994 mq, 5 piani, 2 scale a chiocciola, 23 camere da letto, 8 bagni ed una rimessa per le barche.

9. Franchuk Villa – Londra (UK): 133 milioni di dollari. 10 camere da letto su 5 piani. L’edificio in stile vittoriano ha al suo interno una piscina sotterranea, un teatro, un rifugio privato, una sauna ed una palestra. Sino al 1997 fu adibita a scuola privata femminile e di seguito venne acquistata da Elena Franchuk, ricca donna d’affari, per 108 milioni di dollari.

8. Hala Ranch , Aspen – Colorado (USA): 135 milioni di dollari. Nasce tra le montagne rocciose di Starwood, in un esclusivo quartiere residenziale posto ai piedi del Red Mountain. L’edificio principale misura 56.000 mq, con 15 camere, di cui una suite con annesso salone di bellezza ed area massaggi, dispone inoltre di 16 bagni le cui rifiniture sono in oro zecchino.

6. The Rennert Mansion , Sagaponack – New York (USA): 200 milioni di dollari. Una delle ville più grandi degli Stati uniti, è di proprietà dell’industriale Ira Rennert, ed è anche la casa più costosa di tutta l’America. Situata sul lungomare di Sagaponack, di recente costruzione 1998-2003, ha 21 camere da letto, 18 bagni, 3 piscine, 1 cinema con 164 posti a sedere, 2 piste da bowling, 2 campi da tennis, 2 campi da squash, 1 campo da basket, e numerose dependance.

5. Park Place , Remenham – Berkshire (UK): 235 milioni di dollari . Nel 2011 è divenuta la casa più costosa degli UK: fu venduta a 140 milioni di dollari. È un edificio del XXIIX secolo, costruito dal capitano della marina Lord Archibald Hamilton of Riccarton and Pardovan. Si narra che oltre ad una grotta, una stalla ed una rimessa per le barche, vi dimori anche un fantasma.

Vi siete mai chiesti quali siano le case più lussuose del pianeta? Oltre ad avere un valore inestimabile, sorgono in località da sogno, con viste magnifiche, dotazioni e rifiniture che le rendono di diritto le abitazioni più belle sulla terra. TopLook per i suoi lettori ha stilato quindi la classifica le 10 case più lussuose del mondo , classifica che andiamo a scoprire.