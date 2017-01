Oroscopo del Giorno: Lunedì 23 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno di Lunedì 23 Gennaio.

Il mese di gennaio è un mese qualunque che in fondo prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016 anche se un po’ di fortuna, di amore ed anche nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni di aria, di terra, di acqua.

ARIETE: Il pensiero di perdere tempo prezioso lo fa impazzire. Oggi è nervoso il nostro amico che misura il tempo come una clessidra dalla polvere d’oro. Oggi è cosi e da questo stato sembra proprio non volersi muovere. Quello che mi piacerebbe sapere mio caro è: ma che diavolo devi fare di così importante? Ah non lo sai nemmeno tu eh.. Ok, OK, continua a guardare la clessidra, tu continua a guardarla mi raccomando.

TORO: Una dolcissima musica invade lo spazio temporale del nostro amico toro. Un toro che secondo me sa cosa vuole, ma non sa come prendere quel che vuole e quel che vuole è la massima libertà di azioni, di spazio, di tempo. Oggi è una giornata così così per questo nostro amico , che ha la soluzione in tasca ma non l’adopera.

GEMELLI: Una lunga lista di cose da fare. Una lunga lista di parole da dire. Una lunga lista di silenzi non dichiarati al mondo. Una lunga lista di desideri ancora inespressi. Il gemelli sta prendendo un’altra strada, una strada forse impervia, ma essenziale al suo diventare.. GRANDE. In bocca al lupo mio caro.

CANCRO: Mi verrebbe la tentazione di prendere la sua bella testolina e dargli qualche capocciata. Chissà? Forse servirebbe a smuoverlo visto e considerato che per lui non contano le parole ma solo i fatti. Ma i fatti quelli che dice lui, non tanto quelli che le persone che gli vivono accanto sono disponibili a farglieli. Ok oggi va cosi. Direttamente molto, ma molto nervoso . Sarebbe meglio per tutti lasciarlo cuocere nel suo brodo.

LEONE: Ciao ciao ciao. Saluta tutti oggi il nostro amico leone che, indaffarato come non mai, gira su sè stesso e per strada come una trottola impazzita. Oggi è una giornata in cui il leone riuscirà a prendere delle decisioni molto, ma molto importanti. Decisioni che comunque non faranno alcun piacere a chi vive accanto a lui.

VERGINE: Solidale, fresca come una rosa a primavera è oggi la nostra amica vergine che sta per intraprendere una carriera a cui lei anelava da tempo. Denaro in più nelle sue tasche e tanto altro e per chi si è messo a dieta, consiglio di non farla così rigorosa altrimenti sai come sei fatta mia cara, ti stancheresti presto e ti gonfieresti per lo stress che subisci da sola.

BILANCIA: Gentile. Audace. Forse un po’ troppo chiacchierina ultimamente, ma non fa nulla. Alla bilancia piace oltre modo parlare di tutto e di più. Soprattutto in questi ultimi tempi di argomenti futili, ha proprio bisogno di farlo per alleggerirsi un pochino e non stare sempre sul chi vive.

SCORPIONE: .. E non se ne va.. non se ne vuole andare da dove sta adesso, anche se quel luogo, quel momento gli sta terribilmente stretto. Lui vuole rimanere li e magari studiare le lingue. Magari riaprire dei libri che in fondo non ha mai letto. Lui lo sa che vuole di più, molto di più di ciò che ha, ma sa anche di avere una paura grandissima di non riuscire.

SAGITTARIO: Più ci pensa e più si convince di aver commesso un errore di valutazione. Oggi il nostro amico sagittario è mogio mogio per questo suo pensiero così coercitivo per lui che raramente pensa, ma agisce d’istinto. Chissà che non riesca a comprendere che agire sempre e solo di istinto non porta sempre buono e che spesso bisogna tenere conto anche del parere altrui, cosa che lui non fa praticamente mai.

CAPRICORNO: Soldi, soldi, solo e sempre di soldi si tratta. “Accidenti non ne posso più”, urla disperato il capricorno, mentre una lacrima ignara e rabbiosa scende dai suoi occhi. Occhi che hanno visto il mondo. Occhi che hanno girato il mondo pur restando dentro casa. E’ davvero stanco il nostro amico, ma di una stanchezza che non gli fa vedere le cose lucidamente. Su su amico bello che presto anche tu avrai tanti soldini e sono davvero tanti.

ACQUARIO: Ci sono tanti miti e tanti imitatori degli stessi nel mondo. L’acquario è molto favolistico e questo penso sia noto a molti. Ma quello che non si sa dell’acquario è che lui del mito ne fa una virtù ed un vanto. Oggi è una giornata bislacca per lui. Un lui che di fantasia lavorerà tanto, anche troppo e soprattutto sui sentimenti, di cui ne ha fatto sempre un mito.

PESCI: Affabulatore, grande tenore di favole antiche. Oggi il nostro pesci costruirà se stesso sopra e dentro una favola. Peccato che non sia la sua favola, peccato che lui voglia viverla lo stesso, peccato che voglia fare questa esperienza costi quel che costi e se non si allontana subito da quella…FAVOLA, che parla solo di sesso e poco di sentimento gli farà soltanto male.

Oroscopo del Giorno a cura di Njara: esperta di astrologia e di tarocchi energetici.

Esperta della pulizia energetica di aziende, uffici, negozi, case e personali. Scrittrice e poetessa.

