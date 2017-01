Lexus Sport Yacht concept: yacht ad alte prestazioni

Lexus Sport Yacht concept: uno yacht ad alte prestazioni per il luxury brand di casa Toyota

Presentato dal CEO di Toyota Motor Corporation Akio Toyoda sulla Di Lido Island nella Biscayne Bay, il Lexus Sport Yacht concept è un prototipo perfettamente funzionante di uno yacht sportivo ad alte prestazioni con un carico utile di 8 persone.

Lungo 12,7 m Largo 3,86, il Lexus Sport Yacht vede ponte superiore e scafo esterno che racchiudono la struttura interna, con ogni componente realizzato in materiale composito chiamato CFRP (Plastica Rinforzata con Fibra di Carbonio). Questo materiale è il risultato di una tecnologia utilizzata nella struttura delle vetture da corsa e delle supercar come la Lexus LFA. Trova inoltre applicazione nella realizzazione di componenti aeronautici ad alte prestazioni, nel ciclismo, nello sci e nel velismo di livello mondiale.

Lo scafo inferiore del Lexus Sport Yacht è stato disegnato con una struttura scanalata per ridurre la resistenza aerodinamica e migliorare la maneggevolezza alle velocità più sostenute.

Lexus Sport Yacht concept: sistemi e dotazioni di bordo

I sistemi di bordo sono controllati mediante un touchscreen a colori posizionato sul timone. Il display visualizza la navigazione GPS, carte marine digitali, radar di superficie, sonar sottomarino, illuminazione e sistemi di infotainment. Il posto di guida è regolabile elettricamente, con braccioli pieghevoli che all’occorrenza possono diventare strapuntini per gli ospiti importanti.

La cabina a prua è rifinita in pelle Lexus con dettagli in legno e vetro. Dispone di doccia, climatizzatore, tavolino mobile e divano per sei persone con tavolo per un un ambiente intimo e confortevole. La cucina di bordo dispone di due fuochi, lavandino e frigorifero. L’infotainment si basa su un sistema audio-video integrato realizzato dall’azienda italiana Videoworks e offre connettività completa con Wi-Fi 4G and WAN. La riproduzione audio gestita da Revolution Acoustics dispone di altoparlanti nascosti dai cassettoni ed è dotata di amplificatore digitale Mark Levinson® Reference.

Il Lexus Sport Yacht è spinto da due motori benzina 5.0 V8 (gli stessi che troviamo sulla coupé Lexus RC F). La potenza complessiva è di 885 CV / 660 kW in grado di spingere lo yacht a una velocità massima di 43 nodi grazie alla coppia di entrofuoribordo idraulici.

Un Bowthruster dotato di joystick consente la massima manovrabilità e facilita l’ormeggio dell’imbarcazione.