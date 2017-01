Oroscopo del Giorno: Martedì 24 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno di Martedì 24 Gennaio

Il mese di gennaio è un mese qualunque che in fondo prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016 anche se un po’ di fortuna, di amore ed anche nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni di aria, di terra, di acqua.

ARIETE: Udite, udite gente. Su, su accorrete bella gente. L’ariete sta per dichiarare guerra. L’ariete è in pieno fervore assoluto.. Venite gente su questa pubblica piazza ad ascoltare l’ariete! Oh mamma bella, l’ariete è davvero sceso sul piede di guerra e non ha voglia ne di fumare il calumet della pace né tantomeno sotterrare l’ascia di guerra. Chi ha intenzione di colpire? Ma naturalmente amici, nemici e parenti. Oh io fossi in loro, me ne resterei ben in guardia perché quando l’ariete è cosi non si risparmia né risparmia.

TORO: Cos’è l’amicizia per il nostro amico toro? E’ una questione di pelle, è qualche cosa che va oltre il sentimento d’amore, è una sensazione a cui lui piace appartenere. Ma l’amicizia lo sta ripagando? Non del tutto o quasi per niente per il motivo che il toro sa essere molto, ma molto partecipe alle vicende degli amici, ma non ha mai trovato e sottolineo MAI, la stessa risposta. Infatti in questo periodo vorrebbe ma non lo farà eseguire tante ma tante pulizie, ma è troppo spaventato dal rimanere poi da solo.

GEMELLI: Decisioni da prendere. Liti in famiglia. Un figlio preoccupa per le frequentazioni che ha e che il gemelli non sa come liberarsene. Oh, Oh.. senti ascolta: la vita dei tuoi figli non ti appartiene, tu nel bene e nel male la tua vita l’hai fatta, più di parlargli delle tue preoccupazioni non puoi e nemmeno devi. Stanne fuori ma guarda ai tuoi figli da lontano. Nuovi successi professionali in arrivo.

CANCRO : A volte mio caro cancerino basterebbe spostarsi un pochino più in là per cambiare il proprio punto di vista. Non essere così ostico nel cambiare opinione, cerca di essere più malleabile e pronto a rivedere i tuoi punti di vista che sovente sono troppo opprimenti ed ossessivi per sino per te. Quindi fatti più in là.. ah ah..insomma, spostati.

LEONE: Dipingere sul viso di una persona un sorriso che la rincuori un pochettino è forse una delle meraviglie del mondo. Provaci mio caro, non essere così inflessibile nei tuoi atteggiamenti e cerca di comprendere anche il punto di vista altrui. Discutine magari, al limite litigaci, ma poi cerca di stendere un sorriso e perché no, anche una mano.

VERGINE : In questi giorni la vergine da molta, ma molta importanza alla bellezza. Quella bellezza di cui si discute spesso. Quella bellezza che ci vuole tutti uguali! Oh bella…ma cosa ti prende? Tu non ti piaci e questo lo sappiamo tutti, ma non ti piaci per convinzioni altrui non per le tue convinzioni che devi ritrovare, altrimenti sono guai. Ma io dico, sei cosi bella, ma cosi bella che susciti tante invidie. Ma perché non te ne rendi conto invece di sfuggire anche allo specchio?

BILANCIA : Ci sono tanti errori che una persona fa nel corso della sua vita. Ma l’errore più grande della bilancia è quello di commettere un altro errore. Io ragazzi miei non so più cosa dirvi! E commettetelo questo errore e poi guardatelo in faccia, ma è cosi spaventoso o è soltanto un modo a volte e sottolineo, a volte, per andare avanti e gettarsi magari anche nel buio? Vi potreste portare dietro una candela per farvi un po’ di luce, o no? Soldi in arrivo.

SCORPIONE : Solitamente lo scorpione è solido come una roccia, come un marmo. Ma in questo periodo è fragile come il vento, come le ali di una farfalla. Ma tutto cambia amico mio, non preoccuparti, non gettare all’aria ciò che sei perché hai timore. Resta fermo, fisso ed immobile. Poi quando te la sentirai cambierai il tuo cammino se ancora lo vorrai cambiare. Lavori per l’estero in previsione. Studia le lingue mi raccomando.

SAGITTARIO : Dire o suggerire al sagittario di avere la mente sgombra è come dire ad un elefante di diventare leggiadro e libero. Quindi non suggeriamo nulla al sagittario, ma diciamogli pure che deve contenersi nei suoi discorsi a volte offensivi perché l’offesa, soprattutto quando è gratuita come in questo caso, sa soltanto fare molto, ma molto male.

CAPRICORNO: Scoprirete una storia d’amore e di amicizia verso una persona totalmente insospettabile e questa scoperta sconvolgerà non poco il vostro animo, che solitamente audace diventerà pusillanime. Oggi è una giornata di scoperte non del tutto piacevoli, ma voi siete di granito e sapete ragionare, perché voi sapete ragionare, vero?

ACQUARIO : Tutti possiamo aver bisogno di una mano, ma voi con il vostro orgoglio ci giocate un pochino troppo e a vostro discapito. E chiedetelo questo aiuto, ma chi vi credete di essere? Degli eroi da fumetto? Voi siete fatti di carne e di ossa, ma volete una buona volta rendervene conto, si o no?

PESCI : Con la forza del pensiero si riesce a smuovere una montagna. Questo è quello che si dice da secoli e millenni. “Ma magari bastasse la forza di un pensiero”, sussurra fra se e se un pesci un po’ arrabbiato ed ostile, perché non riesce ancora a scalfire un successo che a lui sembra proprio non voglia arrivare. Arriva, arriva.. Ma tu oltre che studiare lingue devi anche saper portare pazienza e fare gavetta. Compreso il tutto? Speriamo di si.

