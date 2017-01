Oroscopo del Giorno: Mercoledì 25 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno di Mercoledì 25 Gennaio.

Il mese di gennaio è un mese qualunque che in fondo prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016 anche se un po’ di fortuna, di amore ed anche nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni di aria, di terra, di acqua.

ARIETE: Si d’accordo, l’ambizione ci sta, ma quando è troppa è troppa però miei cari amici dell’ariete. Dovete distendervi un po’. Dovete non andare oltre il tempo e spesso questo lo volete fare e lo fate, ma che è tutta questa corsa miei cari? Tanto prima o poi ci arrivate ed il prima arriva quando c’è calma e quindi lucidità di intenti.

TORO: Pragmatico, molto sensuale, quasi inaffidabile è il toro odierno. Un toro che è da tantissimo tempo che non è lucido nel suo essere, ma oggi è un toro diverso: meno coercitivo con i suoi stessi pensieri, a volte troppo audaci. Spiegazioni in famiglia… era ora miei cari…era ora.

GEMELLI: Ogni tanto, spesso, il gemelli si mette alla prova. Dedica se stesso a questi pensieri, a volte anche molto audaci. In questi giorni il nostro amico è un sognatore convinto ed anche un chiacchierone convinto., quindi lasciamolo parlare. Lasciamolo sognare e se non ci va di ascoltarlo andiamocene, iinvece di sbuffare come dei mantici. Ma dai lo sapete che il gemelli adora sentire il suono della sua voce…

CANCRO : Se a volte le persone che si credono chissà chi o chissà cosa facessero pace con il proprio cervello si starebbe tutti molto meglio. E siccome ci sono tantissime persone che si credono chissà chi o chissà cosa non si vive bene in questo mondo, vero mio caro amico? Anche tu spesso cadi nella vanità e fai pesare agli altri il tuo essere chissà cosa o chissà chi. Smetti di vestire i panni del maestro e del padre perché davvero, ma davvero hai rotto le scatole a tutti…anche a me.

LEONE: Ogni tanto il nostro amico leone possiede il desiderio di uno spazio tutto suo. In questo periodo ci sono molti, ma molti leoncini della prima e terza decade che stanno preparandosi a degli esami. Ma ce ne sono altrettanti e stavolta sono di tutte le decadi, che hanno intenzione di rimettersi a studiare e di intraprendere un’attività tutta propria. E che dire allora? In bocca al lupo a tutti.

VERGINE : Ci sono alcuni verginotti con l’aspirazione a voler scrivere un libro, a diventare autori di se stessi e di tante altre persone. Ci sono verginotti con ambizioni ardite, ma sono le loro ambizioni chi siamo noi per dire che non ci riusciranno? Infatti molti saranno i nostri amici che ci riusciranno e alla grande e molti sono i nostri amici che aspirano al giornalismo e ad alla radio. Insomma tanta carne al fuoco, ma stavolta non si brucia nulla.

BILANCIA : Si sente molto, ma molto attratta da una persona in particolare. Una persona da poco conosciuta. Una persona che la fa sentire come la regina di un castello che fu. Favole antiche, favole moderne… e lei se le racconta cosi bene che alla fine ci crede e fa bene, questa volta fa proprio BENE.

SCORPIONE : Ci sono momenti si e momenti no nella vita di ognuno di noi. Ci sono attimi di esaltazione, cosi come ci sono attimi di totale depressione. Insomma c’è tanto di tutto nel mondo personale di ognuno di noi. E allora amico mio, perché tu ogni volta combatti e combatti? Perché pensi che capitano tutte a te? Ehi ehi, scendi dal piedistallo del piagnisteo! Consiglio da amica.

SAGITTARIO: Non vi sentite dinamici miei cari. Vi sentite e siete sotto pressione ormai da un bel pezzo. Dovreste riposarvi, magari staccare la famosa spina, ma dirlo a voi è come dirlo al muro. Quindi io non vi dico nulla, però fate attenzione al super lavoro ed al super stress perché sono proprio li vicino a voi, purtroppo.

CAPRICORNO: E’ totalmente inutile che voi vogliate sentir parlare d’amore. Io non ne parlo con voi soprattutto in questo periodo in cui avete messo l’amore in un angolo per pensare solo al domani e a ciò che accadrà nel vostro futuro, pensando solo ai soldi ed al lavoro. Ohh.. nella vita però c’è bisogno anche di altro! Le amicizie per esempio, che voi non coltivate nemmeno se vi uccidono, e perché no anche l’amore, l’amore esteso agli altri.. e non parlo solo di rapporti di coppia.

ACQUARIO: Ora mi ammazzano. Si si, ne sono certa. Ora mi uccidono. Almeno qualche acquario lo potrebbe fare perché sto per parlare che ci sono degli acquarelli che stanno e vogliono fare outing e non è facile farlo in questo mondo che sembra così per bene e non omofobo dichiarare di essere gay o lesbiche. Amico mio, tu hai coraggio, ne hai molto, ma purtroppo non hai le persone accanto che ti aiutino a vivere come vuoi tu e non come vogliono loro. Dai forza coraggio. Buttati, non sarà morbido, ma almeno deciderai della tua vita e lascia perdere ciò che diranno, ma chi se ne frega.

PESCI: Sapete camminare da soli? Mmmm penso proprio di no. Avete sempre bisogno di avere pensieri in testa come compagnia quotidiana. Ma per la miseria, non vi stancate mai di pensare pensare e pensare e rispondervi? Basta parole. Basta davvero basta. Ci vuole silenzio per voi, soprattutto in testa, per il motivo che a forza di parlare non riuscite nemmeno a riposare bene. Invece avete bisogno di riposare e di fare sogni, ma dormendo però.

