Oroscopo del Giorno: Giovedì 26 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno di Giovedì 26 Gennaio

Il mese di gennaio è un mese qualunque che in fondo prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016 anche se un po’ di fortuna, di amore ed anche nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni di aria, di terra, di acqua.

ARIETE: Avete già deciso cosa fare ed anche cosa dire, anche se il dire ed il fare stanno per il momento solo nella vostra mente. Vi state guardando in tempo, attendendo il momento opportuno per stravolgere in toto la vostra vita. E allora che dire, qualche ariete della prima e seconda decade può iniziare a preparare le valigie.

TORO: Vi occorre una piccola pausa che rinforzi la vostra energia già molto destabilizzata dagli ultimi eventi che vi sono accaduti. Oggi è un giorno buono a prescindere per molti aspetti della vostra vita, soprattutto lavoro e sentimenti. Non rendetelo ostico con i vostri atteggiamenti spesso ultimamente cosi antipatici, ok?

GEMELLI: Dovete far tesoro di questo giorno che vi vuole vincenti a tutti i costi. Riprenderete in mano un percorso che avevate messo da parte. C ‘è chi riprenderà in mano anche degli studi a cui non pensava più e c’è chi litigherà con la propria famiglia. Ce ne è per tutti i gusti mio caro gemellino, che oggi piagnucola un po’.

CANCRO: Si muove audace, quasi invisibile agli occhi degli altri. I suoi movimenti sono sensuali e rivolti ad una persona molto speciale per il suo cuore ed i suoi sensi. Ci siamo capiti vero, chi e cosa intendo miei cari amici del cancro che hanno preso una solenne “botta” per qualcuno di molto molto esclusivo. Lavori nuovi in arrivo.

LEONE: Ci sa fare con le persone quando vuole e se vuole perché non sempre è ben disposto verso gli altri. Oggi è una giornata speciale per dei discorsi da concludere di modo che si avviano certe pratiche rimaste in sospeso. Oggi è una giornata buona anche per chi vuole figli e dispera di averne. Non mollate gente, non mollate. Ma soprattutto fate l’amore per il piacere di farlo e non con uno scopo che vi stressa soltanto.

VERGINE : Parole, parole ed ancora parole, parole fra noi… Questa è una frase che ricorre spesso nella mente della vergine. Una vergine che ha creduto in una persona rendendola partecipe della sua vita ed ha scoperto invece che questa persona l’ha voluta solo intrappolare. Ora è arrabbiata la nostra amica. Ora medita vendetta, o forse ha solo paura che questa persona sia solo una rana dalla bocca troppo larga. Non ti preoccupare mia cara, non ti preoccupare, ma appena puoi rendigli pan per focaccia a questa personcina che altro non è che un usuraia della vita.

BILANCIA: E scrive un romanzo che odora di romanzo d’appendice. Uno di quei romanzi che a volte trovi in uno scaffale nascosto di una libreria di città. Ma la bilancia in questi giorni la città non la sopporta. Troppi rumori, troppo smog, troppa gente. Anela ad andare a vivere in un paesino, magari di montagna o di mare o di campagna. E penso che per alcuni bilancini della prima e seconda decade questo sogno presto si realizzerà. Un amore del passato torna a farsi sentire e questa, se permettete, non è proprio una grande notizia.

SCORPIONE: No, non ci può né ci vuole pensare il nostro amico scorpione, che in questi ultimi tempi è totalmente privo di ogni energia. Ma i pensieri sovente non li chiamiamo, né vogliamo correre loro dietro, ma purtroppo capita di farlo. Oggi è una giornata di pensieri mio caro.. Sai che dovresti fare? Ascolta della buona musica.. Sai i pensieri la musica non la sopportano proprio!

SAGITTARIO: Volevo solo parlare. Avrei voluto parlare con voi, ma non ci sono riuscito. Su che lo sapete che a me le parole piacciono poco! E cosi continua il sagittario, mentre la realtà, la sua realtà, è diversa. Lui ha paura delle parole. Pensa di non saperle gestire, pensa che quel mondo, quello delle parole voglio dire, non gli appartenga. Lui si perde dentro quel mondo ed oggi è un mondo di parole per lui. E su e dai, ma che fai fuggi? Paura eh?

CAPRICORNO : Avrei voluto donarti un pensiero, un simbolo, un gesto che ti avrebbe fatto felice. Ora non mi chiedere perché non ho fatto tutto questo. Non me lo chiedere. Oh ma con chi parli? E cos’è questo blaterare su ciò che avresti voluto, ma che dici di non aver fatto? Ahah mio caro, sei mitico. Si, ma come attore…Ciao ciao.

ACQUARIO: Gratis, è tutto gratis! Accorrete gente, accorrete.. Oh mamma, oggi l’acquario ha proprio l’umore sotto i tacchi. Vuole vendersi l’anima in questo modo. Si sente svilito, sconfitto ed anche molto acciaccato sui sentimenti, che lui ritiene non condivisi dalle persone che circolano intorno a lui. E allora che fai, ti metti in vendita amico mio? Ma non ci pensare per niente! Su, riprendi tutti i tuoi bagagli e tieniti tutto per te. Non donare carote a chi non se le guadagna. Non svilirti in questo modo per delle delusioni. Tu sei grande, lo vuoi capire o vuoi che ti mollo un ceffone per fartelo entrare in testa?

PESCI: Cerca delle risposte a delle domande che in fondo nemmeno si pone. Si dichiara aperto al mondo, mentre la sua è una realtà di pura chiusura verso il mondo, soprattutto ora, soprattutto sempre. Lui ha le sue idee e le proprie convinzioni ed è difficile smuovere un pesci da tutto ciò. Ma chissà che qualcuno non riesca a farlo spostare da li? O magari qualche cosa d’imprevisto, come una telefonata, come un messaggio o come quel che sarà.. Staremo a vedere.

