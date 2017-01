Classifica zodiacale Febbraio 2017 Acquario: settima posizione

Classifica zodiacale Febbraio 2017 Acquario stilata da Njara per TopLook sulla base di nuovi sentimenti e successi finanziari



Ma chi se ne importa se il mondo va a scatafascio! Chi se ne importa? Debbo imparare a fregarmene! Debbo riuscire a portare avanti il mio carattere e non il carattere che mi hanno cucito addosso gli altri. Ma chi se ne importa se il mio cuore si spezza?

E continua il suo ritornello addolorato per essersi reso conto che lui ha dato tutto e per lui non sono rimaste neanche le briciole. E’ stanchissimo il nostro amico, ma deciso a risalire in superficie. Una superficie che parla di lavoro, sentimenti, amore, amicizia e tanto che dirvi non so.

Ed è con questo augurio che io lo lascio alla vista degli altri sconfitto, mentre in realtà è il vincitore di idee e di tutto in questo mese, che già dall’inizio lo abbraccerà un po’…



