Classifica zodiacale Febbraio 2017 Ariete: sesta posizione

Classifica zodiacale Febbraio 2017 Ariete stilata da Njara per TopLook sulla base di nuovi sentimenti e successi finanziari



Scomodo, oltre modo scomodo questo ariete che si sta allontanando da tutti senza dare la benché minima spiegazione. Silenzioso, oltre modo silenzioso, ma fresco ed audace è l’ariete per i primi quindici giorni di questo mese, che oltre che corto è anche un po’ arrabbiato con tutti quei segni che sembrano voler rimanere nel loro status quo di sempre.

Febbraio 2017 è un mese corto come ho detto, ma è un mese volitivo ed anche molto, ma molto imprenditoriale. infatti per molti segni, compreso l’ariete, questo febbraio porterà idee nuove per il lavoro. Porterà anche qualche soldino in più. Insomma non è un cattivo mese, è solo un mese che pretende dall’ariete e da molti altri segni una spinta in più verso una strada che si chiama successo.

Figli in arrivo per la prima e seconda decade. La seconda metà del mese parlerà anche d’amore e di sentimenti nuovi di amicizia. Un parente lontano vi chiederà aiuto. Rifletteteci prima di buttarvi, ok?



