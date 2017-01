Classifica zodiacale Febbraio 2017 Bilancia: quinta posizione

Classifica zodiacale Febbraio 2017 Bilancia stilata da Njara per TopLook sulla base di nuovi sentimenti e successi finanziari



Avrai carezze per parlare anche con gli animali mia cara bilancia, dal sorriso ora spento, ma che si riaccenderà nel corso del mese. Un mese in cui ti renderai conto di essere umana e non un robot a cui qualcuno ha inserito una spina sbagliata dal momento della tua nascita. Una nascita improvvisa, imprevista ed anche poco partecipe da parte di chi ti ha generato ed aiutato a venire al mondo.

Bella la bilancia di questo mese di febbraio 2017. Una bilancia autoritaria, ma non troppo. Una bilancia che affronterà la vita a testa alta. Una bilancia invidiata con troppa meschinità e soltanto per il motivo che lei vuole essere solo ciò che è. Ma in questo mondo essere ciò che si è non è mai visto di buon occhio.

Dai che è un mese tosto causa questo tuo nuovo, ma vecchio atteggiamento. Ma tu sei forte. Ed oltretutto sei.. TU.



Oroscopo del Mese a cura di Njara: esperta di astrologia e di tarocchi energetici.

Esperta della pulizia energetica di aziende, uffici, negozi, case e personali. Scrittrice e poetessa.



