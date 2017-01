Classifica zodiacale Febbraio 2017 Capricorno: ottava posizione

E’ ricco di sentimenti e di emozioni questo mese di febbraio 2017, un mese in cui il cielo di tutti, e non solo del capricorno, sarà provvisto di molti cambiamenti e di molti movimenti. Il capricorno pensa a ciò che potrà essere la sua vita di domani e non solo. Pensa alla persona che un giorno gli starà vicino e mette troppa carne al fuoco, sentendosi poi destabilizzato ed incoerente, oltre che incosciente con i suoi stessi pensieri.

