Classifica zodiacale Febbraio 2017 Leone: prima posizione

Classifica zodiacale Febbraio 2017 Leone stilata da Njara per TopLook sulla base di nuovi sentimenti e successi finanziari



Si racconta una favola tutta blu, rossa ed arancione. Una favola che sembra predirgli un futuro più che splendido. Un leone che di favole riempie l’aria circostante. Un leone che vorrebbe allargare la propria famiglia. Un leone che se ne dovrà raccontare di favole per poterci poi credere, ma lui ci crede nonostante tutto.

Nonostante molte sono le famiglie che appartengono a questo segno che stanno per separarsi, figli con cui litigare, diplomi che sembrano essere sempre più distanti, lauree che avranno corso breve, investimenti che non sembrano fruttare..

Insomma, per il nostro amico questo mese di febbraio 2017 è un po’ acerbo ed un po’ destabilizzante.

Ma lui continua a raccontarsi delle favole che molto probabilmente gli scoppieranno in mano come delle bolle di sapone che non riescono a salire in cielo.



Oroscopo del Mese a cura di Njara: esperta di astrologia e di tarocchi energetici.

Esperta della pulizia energetica di aziende, uffici, negozi, case e personali. Scrittrice e poetessa.



per Info:

mail: njara@njara.it

Website: www.Njara.it

cell. 333-2922274 / 340-8821023 / 324-6852756