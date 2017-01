Classifica zodiacale Febbraio 2017 Pesci: nona posizione

Per non parlare di un amore tutto nuovo che sta per nascere.. ed è un amore corrisposto. Evvaii!!

Classifica zodiacale Febbraio 2017 Pesci stilata da Njara per TopLook sulla base di nuovi sentimenti e successi finanziari La delicatezza prende il sopravvento. Le lacrime ogni tanto bagneranno il suo viso, ma non sono lacrime di dolore, ma solo di comprensione e di paura, di una tenerezza che prepotente, vuole riavere il suo posto nel cuore del nostro amico pesci.