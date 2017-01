Classifica zodiacale Febbraio 2017 Sagittario: seconda posizione

E sappiamo quanto a lui piaccia salire in cattedra ed essere insegnante di tutti. E’ molto meglio il nostro amico quando è vulnerabile, quando gli si arrossano le gote, quando non sapendo dove guardare abbassa lo sguardo.

E’ un divo in questo mese il nostro amico sagittario. Ma più che un divo si sente di essere tale e lo dimostrerà in molte occasioni, attirando su di sé le antipatie di molte persone, perché essere divi è impegnativo, ma anche molto antipatico quando i divi, o cosiddetti tali, si trasformano in saccenti.