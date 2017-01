Classifica zodiacale Febbraio 2017 Scorpione: terza posizione

Classifica zodiacale Febbraio 2017 Scorpione stilata da Njara per TopLook sulla base di nuovi sentimenti e successi finanziari



Mentre ride, o per meglio dire sorride, dice addio al suo vecchio mondo fatto di chiacchiere, di stupidità e di inutili rivalse che lo scorpione si è voluto, o perlomeno, ha tentato di prendere sino ad adesso.

Buono questo mese di febbraio 2017 per dei contatti professionali, anche verso l’estero. Buone sono le finanze anche se non sono così eclatanti. Non è buono questo mese, o perlomeno la prima parte, sicuramente per quel che riguarda la famiglia.

Una famiglia solo chiacchierata, ma non vera. Una famiglia che allo scorpione va un po’ stretta. Una famiglia verso cui il nostro amico dovrà prendere presto una drastica decisione. E deve essere drastica mio caro se ne vuoi uscire vincente.



