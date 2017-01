Classifica zodiacale Febbraio 2017 Toro: decima posizione

Classifica zodiacale Febbraio 2017 Toro stilata da Njara per TopLook sulla base di nuovi sentimenti e successi finanziari



Capita che il nostro amico si senta invisibile agli occhi del mondo.

Sì, ho detto giusto, proprio agli occhi di tutto il mondo. Ha allargato il suo pensiero il nostro amico, ma non ha allargato la sua mente e tantomeno il suo cuore. Se la prenderà un po’ con tutti in questo mesi, ma in realtà non ce l’ha direttamente con nessuno, ma con qualcuno dovrà pur sfogare quella rabbia che lui avverte dentro di sé e che lo tortura all’inverosimile!

Non si sente soddisfatto né appagato, ma invece di fare un’analisi su sè stesso, la fa sugli altri e sbaglia di grosso perché cosi facendo non si rende conto di dare molto potere a chi lo circonda o al mondo intero addirittura.

Comunque tutto sommato, nonostante la sua rabbia, non sarà un cattivo mese. Il mese di febbraio 2017 sarà un mese di pensieri questo sì, ma anche di lavori ritrovati e di nuovi progetti per allargare la famiglia.

Ah amico mio, chi ti capisce è bravo ed io che non son brava. Mi fermo qui.



