Classifica zodiacale Febbraio 2017 Vergine: quarta posizione

Si ferma. Sorride. Poi inizia a sognare, a volere, a pretendere ed anche a gridare le mille rabbie che si porta dentro e dietro da un bel po’.

Solitamente la vergine non ama alzare la voce, nè chi alza la voce, ma in questo mese di febbraio 2017 lei l’alzerà parecchie volte e lo farà a ragione, con molta ragione e non chiederà certo scusa come solitamente faceva. Anzi, proseguirà la sua strada di cambiamento.

Mese fiero e volitivo questo febbraio 2017 per la nostra amica, che le porterà nuovi contatti per dei lavori a cui non pensava nemmeno un po’.. Sentimenti confusi, ma fieri di essere confusi. Sentimenti che la condurranno per mano verso lidi ancora sconosciuti.

Quindi a me non resta che augurarti… BUONA VITA amica mia, BUONA VITA!



