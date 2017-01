Oroscopo del Giorno: Venerdì 27 Gennaio

Come andrà la vostra giornata? Ecco l’Oroscopo del Giorno di Venerdì 27 Gennaio.

Il mese di gennaio è un mese qualunque che in fondo prosegue la sua marcia cosi come è stato per dicembre e quasi tutto l’anno 2016 anche se un po’ di fortuna, di amore ed anche nuovi incontri sentimentali sono previsti per tutti i segni di aria, di terra, di acqua.

ARIETE: Non si può pensare di lanciare chiacchiere cosi tanto per fare miei cari amici dell’ariete. Cercate di pensare bene prima di parlare e dovete anche capire chi avete di fronte prima di aprir bocca. Per voi è magari solo uno sfogo, ma per chi vi ascolta a volte è solo un modo come un altro per mettervi in difficoltà, perché voi di invidie e gelosie ne suscitate parecchie..

TORO: Gli sembra di trascinarsi appresso una catena pesante, ma cosi pesante che gli fanno male tutti i muscoli del petto e della schiena. E’ una catena che si chiama ricordi. Una catena che si chiama dolore inespresso. Insomma è una catena che vi potete togliere in men che non si dica. Se volete aiuto io ci sono, ma chiedetelo questo benedetto aiuto accidenti! A chi volete voi..

GEMELLI: Troppo impulsivi e capricciosi sono i gemelli odierni, ma anche di ieri e di domani. I gemelli hanno un capriccio per ogni capello che porta in testa e se non ha capelli, lui i capricci li porta nel suo stomaco. Insomma miei cari amici, ma non vi basta proprio mai. Dovete essere sempre pronti a battagliare, poi con chi non l’ho ancora capito e scommetto che non l’avete capito nemmeno voi.

CANCRO: Ma dove sta la verità? Dove, dove, dove? Accidenti il cancro in questa giornata, che vede finalmente un gennaio iniziare a concludersi, non riesce a stare fermo. Cerca, cerca, ma che accidenti cerchi amico mio cosi di corsa cosi affannato? La verità mi risponderebbe se solo lo lasciassi chiacchierare. Ma oggi non mi va di farlo parlare perché di parole in questi ultimi tempi ci ha riempito l’aria.

LEONE: L’essere sostanza non fa per voi vanesio come siete oggi. E che il leone sia un vanesio penso che sia noto a tutti. La sua vanità poi colpisce i più deboli, le persone magari invischiate in storie che non hanno conclusione alcuna, ma a lui va tutto bene. E se non va bene, va malissimo perché lui e la sua vanità deve essere un gradino al di sopra degli altri, nel bene e nel male.

VERGINE: Tiene un pochino il broncio oggi la nostra amica verginella. Una vergine distratta ed anche molto pensierosa. Una vergine che guarda oltre il muro e ciò che vede non le piace granché. Ha visto tanti volti nella sua vita proteggersi dalle maschere per non farsi conoscere davvero.. ma l’ultima che lei ha tolto, le toglie il fiato. Il respiro si fa corto, poi si calma e manda un bacio alla luna che l’ha aiutata a vederci chiaro.

BILANCIA: A volte è davvero confusa ed imprescindibile persino a se stessa. Oggi è una giornata di favole, di racconti e di tanta poesia. Molti sono i bilancini che si preparano a scrivere il loro primo libro, un libro dal titolo corto, un libro con una copertina rossa. Rossa come il sangue che lei sente scorrere fra le sue vene. Evvai mia cara, evvai!

SCORPIONE: E’ inutile totalmente rimuginare sulle cose. Che dovete digerire, un masso? No, dovete solo digerire il fatto che gli altri la pensano diversamente da voi. E accettare questo non vi piace. No, non vi piace nemmeno un po’. Ma tant’è che dovete farvene una ragione se volete andare avanti miei cari e poi come si dice: “il mondo è bello perché è vario”, o no?

SAGITTARIO : Molte sono state le persone che vi hanno adulato, aiutato e tanto altro nel corso della vostra vita, ma voi saccente e presuntuoso come siete non vi ricordate nemmeno i loro volti. Oh sai che mi hai stancato con questo tuo atteggiamento da professorino in cattedra? Ma quale cattedra e che professorino sei, se non ti sei reso conto che la tua cattedra ti è stata tolta da sotto il sedere già tanto, tanto tempo fa? Che figura che stai per fare, che figura…

CAPRICORNO: Dovete vederci chiaro in alcune situazioni che circolano dentro casa vostra. Vi atteggiate a sapientoni a conoscitori della vita, ma in realtà spesso non vedete più in là dei vostri occhiali. Che li portate a fare se non vi fa intravedere ciò che sta accadendo proprio in casa vostra? Su belli, toglietevi quegli occhiali che oltretutto li portate sempre sporchi. Ah forse è per questo che non vedete! Ma più che vedere dovete imparare a sentire con la vostra pelle e per favore, cercate di aggiustare ciò che avete incrinato, per favore, prima che sia troppo tardi.

ACQUARIO: Occhi di mare. Occhi di fuoco. Occhi di bambino innocente ed infelice. Amici miei io non so più che dirvi per farvi ritrovare il sorriso, la forza, il coraggio di proseguire su una strada che avete scelto. Ma potete anche cambiarla sapete? Nessuno vi obbliga a rimanere li. Nessuno, nessuno, se non la vostra eterna paura di sbagliare.

PESCI: Una stellina sta per farti l’occhiolino mio caro pesci dai colori ammantati da ricordi e desideri. Desideri e ricordi che non riuscite proprio a non portarvi appresso. Ma non vi rendete conto che in questo modo siete una mina vagante atta ad esplodere in qualsiasi momento? Ma c’è la stellina, si una stellina che.. shhh non dico più niente, tanto siete sordi peggio di una campana.

